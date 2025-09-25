Η πίστη στον προπονητή και η σκληρή δουλειά έγιναν η συνταγή της επιτυχίας για τον Λεβαδειακό

Ακόμη μια νίκη (1-2) πανηγύρισε ο Λεβαδειακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Βοιωτούς να πετυχαίνουν το δεύτερο διαδοχικό τους τρίποντο στη δεύτερη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση και να σκαρφαλώνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αδιαμφισβήτητα ο Λεβαδειακός είναι μια από τις ομάδες που παίζουν το ωραιότερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και εκτός από τους παίκτες που είναι οι πρωταγωνιστές μέσα στο χορτάρι η εικόνα αυτής της ομάδας έχει την «υπογραφή» του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η εμπιστοσύνη στον «αρχιτέκτονα» Παπαδόπουλο έφερε τη δικαίωση

Ο 53χρονος τεχνικός, έφτασε μέσα σε ένα χρόνο, από την παραίτηση στον άνθρωπο που «αναμόρφωσε» την ομάδα της Λιβαδειάς που έχει θέσει ως στόχο να τερματίσει στην πέμπτη θέση στο τέλος της χρονιάς. Γυρίζουμε όμως λίγο το χρόνο πίσω στις 6/10 του 2024 όπου ο Λεβαδειακός σε 8 αναμετρήσεις δεν είχε καταφέρει να «σπάσει το ρόδι» και ο κόουτς Παπαδόπουλος, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, υπέβαλλε την παραίτησή του αλλά η διοίκηση του συλλόγου δεν αποδέχθηκε την πρόταση του έμπειρου τεχνικού, πιστεύοντας και δίκαια όπως αποδείχθηκε ότι παρόλο που δεν ερχόντουσαν τα αποτελέσματα, κάτι καλό «χτίζονταν» και αργά η γρήγορα θα έμπαιναν στην εξίσωση και οι νίκες.

Στο δεύτερο γύρο η ομάδα της Βοιωτίας, πήρε τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα που ήθελε και μόνο έκπληξη δεν ήταν πως στα playouts της περασμένης σεζόν για τις θέσεις 9-14 τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας και άφησε τεράστιες υποσχέσεις για τη νέα σεζόν.

Η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει «ονειρικά» για τον Λεβαδειακό, οποίος σε 7 αγώνες (2 για το Κύπελλο και 4 για τη Stoiximan Super League, μετρά 5 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα και με αυτόν τον τρόπο έχει τοποθετηθεί στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα και στην κορυφή της κατάταξης στο Κύπελλο. Το ποδόσφαιρο της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατοντάδων φιλάθλων από ολόκληρη τη χώρα και αν μη τι άλλο πρόκειται για μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις να αγωνίζεται και όπως όλα δείχνουν θα κουβαλά στις πλάτες της τον τίτλο της ομάδας «έκπληξη» τη φετινή σεζόν.

Έχτισε γερά θεμέλια, δούλεψε σκληρά και με τις κατάλληλες προσθήκες ανταμείβεται

Για να φτάσει όμως ο Λεβαδειακός στο σημείο που είναι σήμερα, δεν κατέστρεψε ότι έχτισε την περασμένη σεζόν αλλά αντιθέτως, πίστεψε στον προπονητή του, στους παίκτες του, ενίσχυσε με ποιοτικές προσθήκες τις θέσεις που «έκρυβαν» κάποιες αδυναμίες και πράγματι προς το παρόν φαίνεται πως το συγκεκριμένο μοντέλο αποδίδει εξαιρετικά. Συγκεκριμένα, αν ρίξουμε μια ματιά στη βασική ενδεκάδα της βοιωτικής ομάδας θα διαπιστώσουμε τα εξής: Πρώτον η τετράδα στην άμυνα που αποτελείται από τους Παναγιώτη Λιάγκα, Τριαντάφυλλο Τσάπρα, Μάριο Βήχο και Άμπου Χάνα, είναι ο ίδιος κορμός από την περασμένη σεζόν ενώ οι τρεις ομογενείς, βρίσκονται από την εφηβική τους ηλικία στα τμήματα υποδομών της ομάδας και κατάφεραν μέσα σε μια πενταετία να γίνουν σημείο αναφοράς για την ομάδα της Λιβαδειάς.

Δεύτερον στη μεσαία γραμμή, ο Ένις Τσοκάϊ, με τον Γκιγιέρμο Μπάλτσι, παρέμειναν στην ομάδα και τη νέα σεζόν, γεγονός που σημαίνει πολλά για τον σύλλογο, καθώς πρόκειται για δυο παίκτες «κλειδιά» στην ανάπτυξη αλλά και στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Τέλος στο επιθετικό κομμάτι, ο Λεβαδειακός, ενισχύθηκε σημαντικά στις πτέρυγες με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος και τον Χισάμ Λαγιούς και σε συνδυασμό με την τρομερή πρόοδο του Ιωάννη Κωστή που έχει αναλάβει και εκτελεί εξαιρετικά τον ρόλο του να «συνδέσει» το άξονα της ομάδας με την επίθεση, και τα γκολ του Άλεν Όζμπολτ, συμβάλλουν στο να βρίσκονται οι Βοιωτοί στο επίπεδο που είναι σήμερα.

Ωστόσο, το πλεονέκτημα του Νίκου Παπαδόπουλου σε σχέση με τους περισσότερους προπονητές των υπόλοιπων μικρομεσαίων ομάδων της Stoiximan Super League, είναι πως οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο (Μανθάτης, Φίλων,Γκούμας) συμβάλλουν τα μέγιστα ώστε να πετύχει η ομάδα τον στόχο της και αναμένουμε με ανυπομονησία για τη συνέχεια.