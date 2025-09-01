Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1: Ο... πρώην Βέρμπιτς «πάγωσε» τη Λεωφόρο στο ντεμπούτο του Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρίες με το... τσουβάλι, είδε έναν παλιό του ποδοσφαιριστή να σημειώνει ένα εκπληκτικό τέρμα (Βέρμπιτς 86') και «πέταξε» από την πρεμιέρα του στη Stoiximan Super League δύο πολύτιμους βαθμούς κόντρα στον «μαχητικό» Λεβαδειακό. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης με το τακουνάκι του Τζούρισιτς, δημιούργησαν (ιδίως στο πρώτο ημίχρονο) αρκετές ευκαιρίες για να «κλειδώσουν» τους τρεις βαθμούς, η αναποτελεσματικότητα τους όμως δεν τους επέτρεψε να πετύχουν την πρώτη τους νίκη.

Το ματς

Στην επιστροφή του στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό (στα 42" για την ακρίβεια) άνοιξε το σκορ. Από το κόρνερ που κέρδισαν οι «πράσινοι», η μπάλα στρώθηκε στον Καλάμπρια εκτός περιοχής, αυτός εκτέλεσε με το αριστερό και ο Τζούρισιτς με τακουνάκι άνοιξε λογαριασμό στη φετινή Stoiximan Super League.

Στο 13' το «τριφύλλι» λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματα του με τον Τσέριν να σημαδεύει δοκάρι με κεφαλιά. Ο Καλάμπρια ανέβηκε ξανά από δεξιά, με διπλή προσπάθεια βρήκε τον Σλοβένο μέσο που δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά. Ο Λεβαδειακός απάντησε έξι λεπτά αργότερα με τον Τσάπρα να εκτελεί από μακριά, ο Όζμπολτ έκανε προβολή με την μπάλα να περνά ελάχιστα πάνω από την εστία του Λαφόν.

Από ένα ακόμη κόρνερ ο Παναθηναϊκός απείλησε εκ νέου στο 23'. Ο Τσέριν έκανε την σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, ο Τουμπά βρέθηκε μόνος του εκεί με την κεφαλιά του να καταλήγει στο δοκάρι του Λοντίγκιν. Οι πράσινοι συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες και προϋποθέσεις για ένα ακόμη τέρμα, χωρίς όμως να τις μετουσιώσει σε γκολ.

Το δεύτερο ημίχρονο η μορφή του παιχνιδιού άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να διαχειρίζεται σχετικά εύκολα την πίεση του Λεβαδειακού και να μην απειλείται ιδιαίτερα με εξαίρεση ένα άστοχο σουτ του Γκούμα στο 73'. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την πίεση τους στα τελευταία δέκα λεπτά της αναμέτρησης, «αγγίζοντας» την ισοφάριση με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς.

Ο Σλοβένος «πλήγωσε» την παλιά του ομάδα στο 86', σημειώνοντας ένα απίστευτο τέρμα με το αριστερό από πάρα πολύ δύσκολη γωνία.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν (77’ Μπρέγκου), Τετέ (87’ Μαντσίνι), Μπακασέτας (67’ Ρενάτο Σάντσες), Τζούριτσιτς (76’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα (46’ Γκούμας), Τσοκάι, Κωστή (90’+4’ Τσιβελεκίδης), Λαγιούς (66’ Βέρμπιτς), Παλάσιος (66’ Μανθάτης), Όζμπολτ (89’ Πεντρόζο).