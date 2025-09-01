Παναθηναϊκός: Η πρεμιέρα που θύμισε... πέρσι και το εύκολο γκολ που «αγνοείται»

Όπως και στην αρχή της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να... βάλει τον εαυτό του σε μειονεκτική θέση, «πετώντας» στα σκουπίδια δύο βαθμούς στη πρεμιέρα του στη Stoiximan Super League. Όπως και πέρσι, μετά από μια σημαντική πρόκριση

(χωρίς να γίνεται σύγκριση μεταξύ Λανς και Ʃάμσουνσπορ) ακολούθησε εγχώρια «γκέλα» με την Athens Kallithea (2-2) και πάλι στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με την διαφορά ότι τότε ο Παναθηναϊκός ήταν έστω και τυπικά, φιλοξενούμενος.

Όπως και καθ' όλη την σεζόν 2024/25, το «τριφύλλι» φανέρωσε τις (γνωστές εδώ και έναν χρόνο) αδυναμίες του στη τελική προσπάθεια, σπαταλώντας πάμπολλες ευκαιρίες να «κλειδώσει» το τρίποντο κόντρα στον Λεβαδειακό. Το «πλήρωσε» στο πρώτο σετ αναμετρήσεων με τη Ρέιντζερς στην Ευρώπη με οδυνηρό αποκλεισμό από το Champions League, το... πληρώνει πλέον και στο πρωτάθλημα με δύο χαμένους βαθμούς, απέναντι στο εξαιρετικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου.

Έχασε 4/11 «πυλώνες» της επιθετικής του γραμμής και τα μισά του γκολ

Από την αρχή της φετινής σεζόν, ο Παναθηναϊκός έχανε σταδιακά παίκτες καίριους στην μεσοεπιθετική λειτουργία της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Η αρχή έγινε με την ολοκλήρωση του δανεισμού του Ουναΐ, ακολούθησε η αποχώρηση του Βαγιαννίδη για Λισαβώνα αμέσως μετά το πρώτο παιχνίδι με την Ρέιντζερς, πήρε τη σκυτάλη ο Μαξίμοβιτς που έφυγε για τα ΗΑΕ και... έκλεισε με την μεγάλη πώληση του Ιωαννίδη στη Ʃπόρτινγκ.

Οι τέσσερεις αυτοί ποδοσφαιριστές, είχαν συμμετοχή σε 36 από τα 71 συνολικά τέρματα που πέτυχε ο Παναθηναϊκός σε όλες τις διοργανώσεις το 2024/25. Με απλά λόγια: ο Ρουί Βιτορια έχασε σε ένα καλοκαίρι σχεδόν το 50% των τερμάτων της ομάδας του, με τους αντικαταστάτες τους να έρχονται στο κλαμπ είτε σε χαμηλότερο επίπεδο ετοιμότητας(βλέπε Ρενάτο Ʃάντσες) είτε να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί!

Ο Ρενάτο Σάντσες στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό / Eurokinissi

Οι λύσεις στο πρόβλημα δεν ήταν στον πάγκο, αλλά στο... αεροδρόμιο

Η καθυστέρηση στις μεταγραφές στην επίθεση, σε συνδυασμό με την αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη για τη Ʃπορτινγκ Λισαβώνας δημιούργησαν μια δύσκολη «εξίσωση» για τον Ρουί Βιτόρια. Αν μέσα στα προαναφερθέντα συμπληρώσουμε την απουσία του Πελίστρι και την παρουσία του (φευγάτου) Γερεμέγεφ στον πάγκο, καταλαβαίνει κανείς πως ο Πορτογάλος τεχνικός είχε ελάχιστες διαθέσιμες λύσεις στο επιθετικό τρίτο.

Το βράδυ της 31ης Αυγούστου δηλαδή, στην επιστροφή του στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ο Παναθηναϊκός αντί να έχει λύσει το (γνωστό και σοβαρό πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας του) πορεύτηκε για ένα ακόμη ενενηντάλεπτο «γυμνός» μεσοεπιθετικά, αφού οι «λύσεις» στην εξίσωση του εύκολου γκολ είτε βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο (Ταμπόρδα και Ντέσερς έφτασαν τα ξημερώματα στην Αθήνα), είτε έφτασαν μερικές ώρες νωρίτερα στο «Ελ. Βενιζέλος» και ανακοινώθηκαν από τον σύλλογο ανήμερα της αναμέτρησης (Πάντοβιτς).

Πάει σε μια ακόμη διακοπή με τεράστια πίεση

Η επόμενη ημέρα βρίσκει ξανά τους «πράσινους» να... τρέχουν και να μην φτάνουν στο πρωτάθλημα, αυξάνει με το καλημέρα στη σεζόν την πίεση και... επαναφέρει εσωστρέφεια στο εσωτερικό του συλλόγου, μια εσωστρέφεια που «πάλεψε» και «έδιωξε» ο Ρουί Βιτορια την Πέμπτη στη Ʃαμψούντα, για την βρει ξανά στο... δρόμο του τρεις μέρες αργότερα.

Είναι απολύτως ρεαλιστικό και πολύ πιθανό, οι Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς πράγματι να δώσουν στο «τριφύλλι» το εύκολο γκολ και να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Το ζήτημα πλέον για τον Παναθηναϊκό είναι να μην υπάρξουν νέες απώλειες μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, καθώς μοιάζει βέβαιο πως οι νεοαποκτηθέντες θα χρειαστούν κάποιο διάστημα προσαρμογής. Ιδίως για τον Ταμπόρδα, το χρονικό πλαίσιο της προσαρμογής του μοιάζει κάπως απρόβλεπτο, δεδομένου ότι ο 24χρονος αναμένεται να αγωνιστεί εκτός της πατρίδας του για πρώτη φορά στην καριέρα του.