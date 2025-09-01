Σίριλ Ντέσερς: Ο «killer» που ήρθε για να θεραπεύσει την αχίλλειο πτέρνα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός μετά την άφιξη του Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος έφτασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Αθήνα, υποδέχθηκε και τον Σίριλ Ντέσερς, που προσγειώθηκε με μικρή καθυστέρηση, λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας.



Ο Νιγηριανός φορ, ο οποίος είχε απασχολήσει πολύ έντονα και την ΑΕΚ, θα γίνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ερχόμενος να δώσει λύσεις στο επιθετικό πρόβλημα που δεδομένα έχει το «τριφύλλι» και να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το who is who του Νιγηριανού επιθετικού

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Σίριλ Ντέσερς είναι 30 ετών και παρότι Νιγηριανός, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ολλανδία, με ομάδες όπως η Μπρέντα, η Ουτρέχτη, η Αλμέλο και μάλιστα την σεζόν 2019-2020 ήταν ο πρώτος σκόρερ της Eredivisie. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Γκενγκ, ο δανεισμός στην Φέγερνοντ (πρώτος σκόρερ στο Conference League την σεζόν 2021-2022) και το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Σκωτία για τους Ρέιντζερς, όπου σε δυο σεζόν και 115 συμμετοχές, μέτρησε συνολικά 52 γκολ.



Τι φέρνει ο Ντέσερς στην ομάδα του Βιτόρια



ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόκειται για έναν επιθετικό που είναι σε τρομερή φυσική κατάσταση, με συνεχείς συμμετοχές στη Ρέιντζερς, σε Σκωτία και Ευρώπη. Χρειάζεται λίγες ευκαιρίες για να σκοράρει και έχει άριστες τοποθετήσεις στο «κουτί».

Είναι ευέλικτος σε συστήματα και σε ζητούμενα που θέλουν οι προπονητές για τους οποίους αγωνίστηκε και αυτό το δείχνει και η συνέπεια στο σκοράρισμα του. Μπορεί να προσαρμοστεί και σε ένα σύστημα με δυο επιθετικούς (που πιθανόν να έχει τον Γιόβιτς δίπλα του), αλλά του ταιριάζει ακόμη καλύτερα να κάνει εκείνος κουμάντο στην περιοχή του αντίπαλου τερματοφύλακα.



Ο Ντέσερς έρχεται σε μια ομάδα που έχει πρόβλημα στο εύκολο γκολ, σκοράρει με το σταγονόμετρο και είναι η λύση που έψαχνε ο Ουρουγουανός προπονητής σε ένα ρόστερ που πλέον απουσιάζει ο Ιωαννίδης και το μέλλον του Γερεμέγιεφ είναι άγνωστο.