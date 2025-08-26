«Μετωπική σύγκρουση ΑΕΚ - Παναθηναϊκού για Ντέσερς»

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί τον «διακαή πόθο» της ΑΕΚ για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης με την υπόθεση του 30χρονου Νιγηριανού στράικερ να δυσκολεύει όσο περνούν οι μέρες αλλά οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δείξει ότι είναι διατεθειμένοι να το πάνε μέχρι τέλους και να κάνουν δικό τους τον επιθετικό της Ρέιντζερς.

Εκτός όμως από την ΑΕΚ στο κόλπο για την απόκτηση του Ντέσερς φαίνεται πως μπαίνει και ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Record, με τους «πράσινους» να κινούνται στην αγορά για την προσθήκη επιθετικού, εφόσον ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

EXCLUSIVE! Cyriel Dessers transfer chase heats up as Rangers' Champions League foes join battle https://t.co/MkQ9OOqIeX pic.twitter.com/9c1sAYpoNC — Daily Record Sport (@Record_Sport) August 26, 2025

Μάλιστα το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως θα προκύψει αθηναϊκή μονομαχία για την υπογραφή του παίκτη με τους «πράσινους» να έχουν εξετάσει αρκετά καλά τον 30χρονο επιθετικό, καθώς αγωνίστηκε και ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς στον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση 5,2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ντέσερς και η Ρέιντζερς την απέρριψε και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της Σκωτίας, προειδοποίησε τον Παναθηναϊκό, πως χρειάζεται να «βάλει» το χέρι βαθιά στην τσέπη για να κάνει δικό του τον Νιγηριανό.



