Παναθηναϊκός: Επίσημα στο «τριφύλλι» ο Ταμπόρδα

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και με τη βούλα ο Βισέντε Ταμπόρδα με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτηση του 24χρονου, Αργεντίνου, μεσοεπιθετικού. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» τη Δευτέρα (01/9), πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Το κόστος της μεταγραφής του θα φτάσει τα 4,3 εκατ. ευρώ (5 εκατ. δολάρια) για το 80% των δικαιωμάτων του, με την Μπόκα Τζούνιορς που διατήρησε το 20% του Αργεντινού να καρπώνεται κάτι λιγότερο από 3,9 εκατ. ευρώ. Η δε Πλατένσε θα εισπράξει 430.000 ευρώ -το 10% επί του συνόλου της μεταγραφής- για να «σπάσει» τον δανεισμό του, ενώ οι αποδοχές του Ταμπόρδα θα είναι λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το προφίλ του Βισέντε Ταμπόρδα

Ο Βισέντε Ταμπόρδα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομών της Μπόκα Τζούνιος, με την οποία κατέκτησε και ένα πρωτάθλημα το 2022, όπως και με την ομάδα που αγωνίζονταν μέχρι να έρθει στην Ελλάδα την Πλατένσε, στέφθηκε μια φορά πρωταθλητής και την περασμένη σεζόν σε 24 εμφανίσεις πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε μια ασιστ.

Όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού του ο 24χρονος ,αγωνίζεται κυρίως πίσω από το φορ αλλά έχει την ικανότητα να παίξει και στις δυο πτέρυγες, καθώς διακρίνεται για την άριστη τεχνική του κατάρτιση αλλά και για το γεγονός ότι του αρέσει να πατά στην περιοχή, να κρατά τη μπάλα στα πόδια του και να απειλεί από μακριά όταν του δοθεί η ευκαιρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Βισέντε Ταμπόρδα. Ο 24χρονος Αργεντίνος επιτελικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και αποτελεί την ενδέκατη προσθήκη στο ρόστερ της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 2001 στη Γκουαλεγκουάι της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην ακαδημία της περιοχής του, στη Σέντρο Μπακάριο Γκουαλεγκουάι, ώσπου το ταλέντο του ανιχνεύτηκε από την κορυφαία ομάδα της Λατινικής Αμερικής, τη Μπόκα Τζούνιορς.

Προτού κλείσει τα 10, ο Ταμπόρδα μάθαινε τα βασικά του ποδοσφαίρου στην ομάδα της καρδιάς του. Προτού καν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, στα 20 του, έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα! Ένα χρόνο αργότερα παραχωρήθηκε δανεικός στην Πλατένσε, στην οποία σταδιακά ανέδειξε τις ικανότητές του, έγινε βασικός και «ανάγκασε» την Μπόκα να τον πάρει πίσω ένα χρόνο μετά. Η αντίστροφη διαδρομή έγινε ξανά το καλοκαίρι του 2024 και τον οδήγησε πίσω στην Πλατένσε, με την οποία κατάφερε εκείνη τη σεζόν να πανηγυρίσει τον τίτλο της Απερτούρα στην Αργεντινή!

Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 20. Καλωσορίζουμε τον Βισέντε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»