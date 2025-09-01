Μάρκο Γκρούγιτς: Ο Σέρβος έρχεται για να... ταΐσει το build-up της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ βρήκε τον χαφ που αναζητούσε ο Μάρκο Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή της, με τον Μάρκο Γκρούγιτς να είναι ο εκλεκτός. Ο 29χρονος Σέρβος έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ένωση και να αναμένεται σήμερα το απόγευμα στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.



Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Πόρτο, με τον ποδοσφαιριστή να αποδεσμεύεται και να υπογράφει στην ΑΕΚ ως ελεύθερος.

Το βιογραφικό του Σέρβου χαφ

Ο Μάρκο Γκρούγιτς, 29 ετών (γεννημένος στις 13 Απριλίου 1996 στο Βελιγράδι), αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος και είναι εξαιρετικός τόσο στο ψηλό παιχνίδι (με ύψος 1.91), όσο και στην ικανότητα του να πασάρει και να συμμετέχει στο build-up μιας ομάδας.





Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα, όπου και έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2013. Κέρδισε το πρωτάθλημα της Σερβίας το 2015‑16 και ήταν μέλος στην καλύτερη 11άδα της σεζόν. Το 2016 έκανε το άλμα στην Λίβερπουλ. Ακολούθησαν δανεισμοί σε Κάρντιφ και Χέρτα, ενώ το 2020 βρέθηκε στην Πόρτο εκεί όπου κατέκτησε την Primeira Liga (2021‑22), το κύπελλο Πορτογαλίας (2021‑22, 2022‑23, 2023‑24), το League Cup (2022‑23) και το Super Cup (2020, 2022, 2024)

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει φορέσει τη φανέλα της Σερβίας σε όλα τα ηλικιακά τμήματα, ενώ κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο U‑20 το 2015. Όσον αφορά την εθνική ανδρών έχει αγωνιστεί 28 φορές.



Πως θα «κουμπώσει» στην ΑΕΚ του Νίκολιτς

Ο Γκρούγιτς δεν είναι ο μέσος που έχουμε συνηθίσει. Είναι ψηλός και αυτό τον κάνει δυνατό και στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά και στις στημένες φάσεις, εκεί όπου μπορεί να τον δούμε αρκετές φορές να σκοράρει.

Είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια και η ικανότητα του στο να χτίζει παιχνίδι τόσο με κοντινές, όσο και με μακρινές μπαλιές, προσθέτει μια τακτική ευελιξία στον Νίκολιτς, για να επιλέξει μια πιο... εναλλακτική λύση στον χώρο του κέντρου. Πρόκειται για έναν μέσο με πολύ υψηλούς αμυντικούς δείκτες, χωρίς να σημαίνει πως δεν μπορεί να προσφέρει επιθετικά. Αν προσθέσουμε και την εμπειρία του από κορυφαία πρωταθλήματα, είναι το κομμάτι του «παζλ» που έλειπε από την Ένωση.