Ο Νίκολιτς μετέτρεψε τις στατικές φάσεις σε... χρυσάφι για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το «διπλό» από το Αιγάλεω (0-1) και πήρε τους πρώτους της τρεις βαθμούς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ παράλληλα διατήρησε το αήττητο σερί της στις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συγκεκριμένα η «Ένωση» σε 10 αναμετρήσεις μετρά 7 νίκες, 3 ισοπαλίες, δείγμα της εξαιρετικής δουλείας του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος «μεταμόρφωσε» τους «κιτρινόμαυρους» από την στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας.

EUROKINISSI

Το σύνολο του Σέρβου τεχνικού, κατάφερε να αποκλείσει τρεις ομάδες στα προκριματικά του Conference League ενώ και στη Stoiximan Super League, έχει κάνει το 3/3 και βρίσκεται μαζί με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας. Μέχρι στιγμής τα δείγματα γραφής του «δικέφαλου» είναι εξαιρετικά και εκτός από τα αποτελέσματα και την ανέπαφη εστία, ο Νίκολιτς, έχει κάνει τις στατικές φάσεις, τρίποντα και προκρίσεις για την ΑΕΚ και αυτό αποτυπώνεται και σε νούμερα.

Συγκεκριμένα η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς σε 9 αγώνες της μέχρι στιγμής σε όλες τις διοργανώσεις έχει πετύχει 5 γκολ από στατικές φάσεις και μπορούμε να δούμε αναλυτικά την κάθε μια.

Προκριματικά Conference League

Ο πρώτος στόχος του νέου τεχνικού της «Ένωσης» ήταν να βρεθεί η ομάδα του στη League Phase του UEFA Conference League, κάτι το οποίο μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς η ΑΕΚ έπρεπε να αποκλείσει 3 ομάδες δίχως να έχει κανένα «μαξιλαράκι ασφαλείας» σε περίπτωση αποκλεισμού. Εν τέλει τα κατάφερε, πήρε τρεις δίκαιες προκρίσεις, σκόραρε 9 γκολ και τα τρία από αυτά ήρθαν από στατική φάση.

EUROKINISSI

Το πρώτο ήταν κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 χάρη στην κεφαλιά του Φιλίπε Ρέλβας έπειτα από εκτέλεση κόνερ του Πέτρου Μάνταλου. Το δεύτερο το πέτυχε στον επόμενο γύρο κόντρα στον Άρη Λεμεσού, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Ρέλβας ,σκόραρε σαν «σέντερ φορ» και έκανε το 0-2 για την «Ένωση».

Το τρίτο και τελευταίο το πέτυχε ξανά κόντρα στον Άρη Λεμεσού στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs, με τον Μαρίν να ανοίγει το σκορ με εκτέλεση πέναλτι.

Στα δύο ματς με την Άντερλεχτ, η ΑΕΚ σκόραρε τρία γκολ (1-1) (2-0) αλλά όλα ήρθαν από σετ παιχνίδι.

Stoiximan Super League

Η ΑΕΚ συνέχισε με τη φορά των προκριματικών και στο πρωτάθλημα, κάνοντας το 3/3 κόντρα σε Πανσερραϊκό, Αστέρα AKTOR και Λεβαδειακό. Σε αυτές τις 3 αναμετρήσεις οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν 4 γκολ εκ των οποίων τα 3 ήρθαν από στατικές φάσεις.

EUROKINISSI

Το πρώτο το πέτυχε κόντρα στον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Μάνταλο να ανοίγει το σκορ με εκτέλεση πέναλτι. Στη συνέχεια το δεύτερο τέρμα από στημένη μπάλα το πέτυχε τη 2η αγωνιστική κόντρα στον Αστέρα AKTOR, με τον Πιερό να πετυχαίνει το γκολ που χάρισε τη νίκη στην «Ένωση» με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου.

Τέλος στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, κόντρα στον Λεβαδειακό, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, έπειτα από κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ, έδωσε τη λύση στην ομάδα του και η ΑΕΚ πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική της νίκη.