Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ αλλά και το «στραβοπάτημα» του Παναθηναϊκού

Η αγωνιστική δράση της Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (31/8) με σημαντικές αναμετρήσεις, με τους δύο «δικεφάλους» να συνεχίζουν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στο φετινό πρωτάθλημα σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό.

Το «τριφύλλι» δεν μπόρεσε να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή σεζόν, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με σκορ 1-1 απέναντι στον Λεβαδειακό. Ο Τζούριτσιτς έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ρουί Βιτόρια, ωστόσο ο πρώην «πράσινος», Βέρμπιτς, ισοφάρισε, χαρίζοντας τον πολύτιμο βαθμό στον Λεβαδειακό, σοκάροντας παράλληλα τους πράσινους.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 στην «OPAP Arena», χάρη στο γκολ του Πιέρο απέναντι στον Αστέρα AKTOR. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εντός έδρας του Ατρόμητου με το ίδιο σκορ, με τον Πέλκα να σκοράρει το νικητήριο γκολ.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, επικράτησε χθες με 2-0 του Βόλου εκτός έδρας, δείχνοντας τη δυναμική του και κάνοντας και αυτός το 2/2 στο ξεκίνημα της σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1

Άρης – Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-0

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-0

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 6

ΑΕΚ 6

ΠΑΟΚ 6

Λεβαδειακός 4

Άρης 3

ΟΦΗ 3*

Παναιτωλικός 3

Ατρόμητος 3

Παναθηναϊκός 1*

Κηφισιά 1

ΑΕΛ 1

Αστέρας AKTOR 0

Πανσερραϊκός 0

Βόλος 0

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, της πρεμιέρας που αναβλήθηκε

Οι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής