Επίσημα στην ΑΕΚ ο Μάρκο Γκρούγιτς

Ο Μάρκο Γκρούγιτς ανήκει πλέον με κάθε επισημότητα στην ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σέρβου χαφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με οψιόν ανανέωσης για ακόμη δύο.



Ο 28χρονος μέσος, που έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο, βρέθηκε στην Ελλάδα από το απόγευμα της Δευτέρας για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προτού ολοκληρωθεί η συμφωνία. Με πλούσια εμπειρία από τις κορυφαίες διοργανώσεις, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της Ένωσης.



Η μεταγραφή του αποτελεί την έβδομη προσθήκη για την ΑΕΚ στο τρέχον καλοκαιρινό παζάρι, μετά τους Κουτέσα, Καλοσκάμη, Ρέλβας, Πένραϊς, Μαρίν και Γιόβιτς. Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει να υλοποιείται ένα από τα βασικά του αιτήματα, καθώς ο Γκρούγιτς ήταν παίκτης που βρισκόταν ψηλά στη λίστα του.



Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ο Σέρβος άσος μπορεί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τα ματς του UEFA Conference League, καθώς το σχετικό deadline εκπνέει το βράδυ της Τρίτης. Έτσι, η ΑΕΚ αποκτά μια ακόμη ποιοτική λύση στον άξονα, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της σε Ελλάδα και Ευρώπη.