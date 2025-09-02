Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Μεταγραφές

Επίσημα στην ΑΕΚ ο Μάρκο Γκρούγιτς

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Σέρβου μέσου Μάρκο Γκρούγιτς, εντάσσοντάς τον στο ρόστερ με συμβόλαιο 1+2 ετών.

ΠΑΕ ΑΕΚ
ΠΑΕ ΑΕΚ
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Μάρκο Γκρούγιτς ανήκει πλέον με κάθε επισημότητα στην ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σέρβου χαφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με οψιόν ανανέωσης για ακόμη δύο.

Ο 28χρονος μέσος, που έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο, βρέθηκε στην Ελλάδα από το απόγευμα της Δευτέρας για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προτού ολοκληρωθεί η συμφωνία. Με πλούσια εμπειρία από τις κορυφαίες διοργανώσεις, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της Ένωσης.

Η μεταγραφή του αποτελεί την έβδομη προσθήκη για την ΑΕΚ στο τρέχον καλοκαιρινό παζάρι, μετά τους Κουτέσα, Καλοσκάμη, Ρέλβας, Πένραϊς, Μαρίν και Γιόβιτς. Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει να υλοποιείται ένα από τα βασικά του αιτήματα, καθώς ο Γκρούγιτς ήταν παίκτης που βρισκόταν ψηλά στη λίστα του.

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ο Σέρβος άσος μπορεί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τα ματς του UEFA Conference League, καθώς το σχετικό deadline εκπνέει το βράδυ της Τρίτης. Έτσι, η ΑΕΚ αποκτά μια ακόμη ποιοτική λύση στον άξονα, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Μεταγραφές

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader