Επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Ιωαννίδης (vid)

Παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι και με τη «βούλα» ο Φώτης Ιωαννίδης, με τον 25χρονο επιθετικό να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στους Πορτογάλους, ακολουθώντας τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος πήρε και εκείνος μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό για τα «Λιοντάρια» το φετινό καλοκαίρι.

Με μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο επίσημος λογαριασμός της Σπόρτινγκ, ανακοίνωσε τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού γράφοντας στη λεζάντα το εξής μήνυμα: «Έτοιμος να τα δώσει όλα»

Ο Ιωαννίδης έφτασε στη Λισαβόνα το απόγευμα του Σαββάτου (30/8), παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της νέας του ομάδας κόντρα στην Πόρτο, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας πέντε ετών με τα «Λιοντάρια», ενώ στο βίντεο που δημοσίευσε η Πορτογαλική ομάδα ο Φώτης Ιωαννίδης δεν παρέλειψε να στείλει και το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους της νέας του ομάδας αναφέροντας το εξής: «Σήμερα, επιτέλους φτάνω σε ένα μέρος που ήδη μοιάζει σαν δικό μου. Αυτή η φανέλα, αυτά τα αποδυτήρια, αυτό το γήπεδο. Αυτό είναι το νέο μου σπίτι. Έτοιμος να δώσω τα πάντα. Για την ομάδα, για το κλαμπ, για τους οπαδούς. Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου και είμαι έτοιμος».

Αξίζει να σημειωθεί και το γεγονός πως η μεταγραφή 25 εκατομμυρίων ευρώ του Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ, τοποθετεί τον διεθνή στράικερ στην τέταρτη θέση της λίστας με τις ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών.