Αυτό είναι το απρόσμενο νούμερο που θα φορά στη Σπόρτινγκ ο Φώτης Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκινά το ταξίδι του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με έναν διαφορετικό αριθμό φανέλας από εκείνους που τον συνόδευαν έως τώρα στην καριέρα του. Ο 25χρονος φορ που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό έναντι 22+3 εκατομμυρίων ευρώ (με το «τριφύλλι» να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης ), θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 89, όπως επιβεβαιώθηκε από την Primeira Liga αλλά και τις λίστες που κατατέθηκαν από τα «Λιοντάρια» στην UEFA.

Το αγαπημένο του «7» έχει «καπαρωθεί» από τον Τζεοβάνι Κουέντα, ενώ και το «27» που φορούσε όταν ξεκίνησε το «ταξίδι» του στον Παναθηναϊκό ανήκει ήδη στον Άλισον Σάντος. Το «8» της Εθνικής Ελλάδας, επίσης, δεν ήταν διαθέσιμο, καθώς το διατηρεί ο Πέδρο Γκονσάλβες. Έτσι, ο Ιωαννίδης συμβιβάστηκε με ένα νέο νούμερο που σηματοδοτεί το ξεκίνημα της καριέρας του εκτός Ελλάδας και την παρουσίασή του στο πορτογαλικό κοινό με νέα ταυτότητα.

Υπενθυμίζουμε ότι μαζί με τον 25χρονο επιθετικό στη Λισαβώνα και στη Σπόρτινγκ αγωνίζεται και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος έχει επιλέξει την φανέλα με τον αριθμό «13», επιλογή που «συμβολίζει» την σχέση του δεξιού οπισθοφύλακα με τον Παναθηναϊκό.