Ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε ξανά και αποθεώθηκε από τον προπονητή της Σπόρτινγκ (vid)

Ακόμη μία μεστή εμφάνιση, ακόμη ένα γκολ για τον Φώτη Ιωαννίδη με τα χρώματα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Πορτογαλία! Ο Έλληνας άσσος, ο οποίος δείχνει πως έχει προσαρμοστεί για τα καλά στη νέα του ομάδα, σκοράρει συνεχόμενα σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

«Θύμα» του Έλληνα φορ, όπως και στο παιχνίδι του κυπέλλου, ήταν η Αλβέρκα, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα στην πρεμιέρα της 10ης αγωνιστικής. Ο Ιωαννίδης, όπως και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ξεκίνησε το παιχνίδι από τον πάγκο, όμως δεν άργησε να «συνδεθεί» με τα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το τέρμα του Ιωαννίδη άνοιξε το δρόμο για το τρίποντο των «λιονταριών», οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 25 βαθμούς, όσους έχει και η Πόρτο. Ο διεθνής μετρά με τα χρώματα της Σπόρτινγκ μέχρι στιγμής 4 γκολ σε 11 παιχνίδια, τα δύο από αυτά για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

«Επιδραστικός ο Ιωαννίδης, σκοράρει»

Η παρουσία και οι επιδόσεις του Ιωαννίδη δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον προπονητή της ομάδας, Ρούι Μπόρζες ο οποίος μίλησε στο περιθώριο του αγώνα εναντίον της Αλβέρκα. Ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε στην επιδραστικότητα του Ιωαννίδη όταν έρχεται από τον πάγκο και στην ικανότητα του στις στατικές ευκαιρίες.

FIM: Sporting 2-0 Alverca



Golos de Ioannidis e Pote 🦁



Gostaram do jogo? pic.twitter.com/vpAcpSAVQG — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 31, 2025

«Μπορούμε να πούμε πως ναι έχει επίδραση όταν έρχεται από τον πάγκο, γιατί ο Φώτης τελικά σκοράρει. Είναι διαφορετικός από τον Σουάρες, δίνει περισσότερη επιθετικότητα σε βάθος, είναι επικίνδυνος στις στημένες φάσεις, αλλά ένιωσα πως ήταν ακόμη λίγο “βαρύς” από την Τρίτη. Παρ’ όλα αυτά, απάντησε. Σκόραρε, ο Πέδρο επίσης υποχώρησε σε διαφορετική θέση και σκόραρε κι εκείνος... Είναι ένας παίκτης που πετυχαίνει εντυπωσιακά γκολ και το έκανε ξανά σήμερα».

Σχετικά με τον ευχάριστο «πονοκέφαλο» που του δημιουργεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Πέδρο Γκονσάλβες και Ιωαννίδη για τη θέση του βασικού, ο Μπόρζες ανέφερε: «Είναι δύο παίκτες σε πολύ καλή φόρμα. Πάντα ανταποκρίνονται καλά και αυτό με κάνει χαρούμενο. Είμαστε δυνατοί με τους παίκτες που έχουμε σε αυτή τη θέση. Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για μένα, αλλά είμαι χαρούμενος που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι».