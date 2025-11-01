Ο Τζόλης σκόραρε ξανά και πανηγύρισε με... Squid Game στη νίκη της Μπριζ (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης αποδεικνύει σε κάθε αγωνιστική πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Μπριζ. Ο διεθνής επιθετικός οδήγησε ξανά την ομάδα του στη νίκη απέναντι στη Ντεντέρ, σκοράροντας στο 29ο λεπτό με διπλή προσπάθεια και «σφραγίζοντας» το τρίποντο που τη διατηρεί σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της Jupiler League.

Πέρα από την αγωνιστική του απόδοση, ο Τζόλης έκλεψε την παράσταση και με τον πανηγυρισμό του. Μαζί με τους Φέρμαν και Τρεσόλντι, γιόρτασαν το γκολ με έναν θεαματικό Halloween χορό, φορώντας τις χαρακτηριστικές μάσκες από τη δημοφιλή σειρά Squid Game.

🎭 | Halloween n’est visiblement pas encore terminé. 👻🎃 #CLUDEN



Regardez la #JPL uniquement sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/BJMYbedNe3 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 1, 2025

Με 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 21 εμφανίσεις, ο 22χρονος εξτρέμ δείχνει να βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη Μπριζ και διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το ελληνικό ποδόσφαιρο στο εξωτερικό.