Χρήστος Τζόλης: Η μισή Premier League και η Ντόρτμουντ «γλυκοκοιτάζουν» τον 23χρονο εξτρέμ
Οι εμφανίσεις του Χρήστου Τζόλη σε Βέλγιο και Champions League δεν περνούν απαρατήρητες, καθώς πολλοί σύλλογοι τον έχουν στα ραντάρ τους.
Ο Χρήστος Τζόλης κάνει καταπληκτική χρονιά και φέτος με την φανέλα της Μπρίζ. Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ βγάζει μάτια σε Βέλγιο και Τσάμπιονς Λιγκ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στις λίστες πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk» ο πρώην άσσος του ΠΑΟΚ έχει ήδη δεχτεί προτάσεις από την Τότεναμ, την Άστον Βίλα, την Κρίσταλ Πάλας και την Ντόρτμουντ, ενώ εκτιμάται εκτιμά πως πιθανότατα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο θα αποχωρήσει από την Βρύγη.
Να σημειώσουμε πως ο Τζόλης έχει ήδη εκτοξεύσει την χρηματιστηριακή του αξία στα 30 εκατομμύρια, με τις εμφανίσεις που κάνει στο βέλγικο πρωτάθλημα και στο Τσάμπιονς Λίγκ. Ο διεθνής επιθετικός που την φετινή σεζόν σε 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετράει οκτώ γκολ και εννιά ασίστ, στην προηγούμενη εκτίμηση αξίας βρισκόταν στα 25 εκατ. ευρώ, και πλέον αναφέρεται ως ο πιο ακριβός παίκτης της βελγικής ομάδας, μετά την αποχώρηση του Αρντόν Γιασάρι το περασμένο καλοκαίρι για τη Μίλαν.
Τέλος να σημειώσουμε πως ο Τζόλης επέκτεινε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την Μπρίζ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.