Χρήστος Τζόλης: Η μισή Premier League και η Ντόρτμουντ «γλυκοκοιτάζουν» τον 23χρονο εξτρέμ

Ο Χρήστος Τζόλης κάνει καταπληκτική χρονιά και φέτος με την φανέλα της Μπρίζ. Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ βγάζει μάτια σε Βέλγιο και Τσάμπιονς Λιγκ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στις λίστες πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk» ο πρώην άσσος του ΠΑΟΚ έχει ήδη δεχτεί προτάσεις από την Τότεναμ, την Άστον Βίλα, την Κρίσταλ Πάλας και την Ντόρτμουντ, ενώ εκτιμάται εκτιμά πως πιθανότατα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο θα αποχωρήσει από την Βρύγη.

📢| Borussia Dortmund hat seine Scouts entsandt, damit sie Christos Tzolis (23,LA) in der Champions League beobachten. Zudem möchte der BVB über etwaige Angebote anderer Klubs informiert werden.



🗞 @TEAMtalk pic.twitter.com/KA9Uji43iP — BVB Newsflash (@bvbnewsflash) November 20, 2025

Να σημειώσουμε πως ο Τζόλης έχει ήδη εκτοξεύσει την χρηματιστηριακή του αξία στα 30 εκατομμύρια, με τις εμφανίσεις που κάνει στο βέλγικο πρωτάθλημα και στο Τσάμπιονς Λίγκ. Ο διεθνής επιθετικός που την φετινή σεζόν σε 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετράει οκτώ γκολ και εννιά ασίστ, στην προηγούμενη εκτίμηση αξίας βρισκόταν στα 25 εκατ. ευρώ, και πλέον αναφέρεται ως ο πιο ακριβός παίκτης της βελγικής ομάδας, μετά την αποχώρηση του Αρντόν Γιασάρι το περασμένο καλοκαίρι για τη Μίλαν.

Τέλος να σημειώσουμε πως ο Τζόλης επέκτεινε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την Μπρίζ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.