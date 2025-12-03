Σπουδαία μέρα για τον Στέφανο Τζίμα: Βασικός στην Premier League για πρώτη φορά

Ο 19χρονος Έλληνας σέντερ φορ ξεκινά βασικός στην εντεκάδα της Μπράιτον η οποία υποδέχεται την Άστον Βίλλα στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ.

Η επιλογή αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πρώτο του γκολ την περασμένη αγωνιστική κόντρα στη Νότιχαμ Φόρεστ, με το οποίο η ομάδα του Γερμανού προπονητή σφράγισε ένα μεγάλο διπλό.

TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI to face Villa... 👊 pic.twitter.com/VmpMBRTON0 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 3, 2025

Πρόκειται για ένα καθοριστικό σημείο για τον νεαρό επιθετικό, όπου εάν δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρυθμό της Πρέμιερ Λιγκ, δεν θα είναι απίθανο να καθιερωθεί στην frontline των «γλάρων». Η ευκαιρία είναι μεγάλη, απέναντι σε μια δύσκολη και καλά δουλεμένη ομάδα, ωστόσο τα χαρακτηριστικά του Στέφανου μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικά για την έκβαση του αγώνα.