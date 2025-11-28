Πρώτος ανάμεσα στα ταλέντα: Ο Κωστούλας ξεπερνά ακόμα και πρώην αστέρια της Μπαρτσελόνα

Νέες εμπειρίες, νέες κορυφές για τον Χαράλαμπο Κωστούλα. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού ξεκίνησε το ταξίδι του στην Premier League, φορώντας τα χρώματα της Μπράιτον και η δημοφιλέστερη πλατφόρμα μεταγραφών, TransferRoom τον κατατάσσει στην πρώτη θέση της λίστας με τους ανερχόμενους επιθετικούς.

Ο 18χρονος διεθνής κοστολογείται στα 48.1 εκατομμύρια ευρώ και βάσει της κατάταξης Potential Ranking θεωρείται ο πιο ελπιδοφόρος επιθετικός κάτω των 21 με βαθμολογία 91,3 τοις εκατό. Ο Κωστούλας τοποθετείται πάνω από τον πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα, Βίτορ Ροκέ, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την Παλμέιρας από τη Βραζιλία.

Στην 5η θέση της βαθμολογίας εντοπίζεται ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ με βαθμολογία 89.7 και στην 7η θέση της κατάταξης ο ταλαντούχος Στέφανος Τζίμας.

Τι είναι το Potential Ranking

Το Potential Ranking είναι μία λίστα, στην οποία αξιολογείται η δυνητική επίδοση των αθλητών, βάσει της ηλικίας τους και των έως τώρα επιδόσεών τους. Στην αξιολόγηση προσμετρούνται ποιοτικά χαρακτηριστικά της απόδοσης, στατιστικά στοιχεία, καθώς και το περιβάλλον προπόνησης και η δυναμικότητα του πρωταθλήματος, στο οποίο αγωνίζεται ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής.

Τι είναι το TransferRoom

Η δημοφιλής πλατφόρμα TransferRoom αποτελεί τη διαδικτυακή κοινότητα των ενδιαφερομένων για τις μεταγραφές. Μέλη του TransferRoom αποτελούν αναλυτές δεδομένων απόδοσης, ατζέντηδες, σκάουτερ, καθώς και υπεύθυνοι μεταγραφών στους συλλόγους.

Το TransferRoom παρέχει στους συνδρομητές του χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μεταγραφική αγορά και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή επιτυχία των εμπλεκομένων στο μεταγραφικό παζάρι. Αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο μεταγραφών στον κόσμο και συχνά οι σύλλογοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της πλατφόρμας για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους.

Δείτε τη λίστα με τους πιο ελπιδοφόρους επιθετικούς