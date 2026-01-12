Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπράιτον: Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Κωστούλα και Μαγκουάιρ (vid)

Η Μπράιτον εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του FA Cup, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ». Η αναμέτρηση κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, με την ομάδα των «Γλάρων» να διαχειρίζεται το προβάδισμά της υπό συνθήκες υψηλής πίεσης.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην έντονη αψιμαχία μεταξύ του Μπάμπη Κωστούλα και του Χάρι Μαγκουάιρ. Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος στο παρελθόν είχε σημειώσει το πρώτο γκολ της καριέρας του απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους» επιχείρησε να ροκανίσει τον χρόνο, μια κίνηση που δεν άρεσε στον Άγγλο κεντρικό αμυντικό.

Το χρονικό της έντασης

Ο Κωστούλας διεκδίκησε την μπάλα με τον Μαγκουάιρ και, μετά την απώλεια της κατοχής, την κράτησε στα χέρια του για να εμποδίσει τη γρήγορη εκτέλεση των γηπεδούχων. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Άγγλου αμυντικού, ο οποίος έσπρωξε τον επιθετικό της Μπράιτον εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε για μερικά δευτερόλεπτα, καθώς ο Κωστούλας διατήρησε την μπάλα στην κατοχή του, με τον Μαγκουάιρ να επιχειρεί εκ νέου να την αποσπάσει, ρίχνοντας τον αντίπαλό του στο έδαφος για δεύτερη φορά.

Disgraceful and unprofessional from Maguire pic.twitter.com/1fEmZmFLDG — Exclusively Unfiltered (@ExUnfiltered) January 11, 2026

Με τη λήξη της αναμέτρησης, η Μπράιτον πανηγύρισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση του υπέρ της σκορ.