Κωστούλας στο United With Athletiko: «Μου λείπει η Ελλάδα» - Η συμβουλή του Μπουρούση (video)

Το Athletiko.gr δίνει ραντεβού με την αλληλεγγύη και προσκαλεί όλους στο «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», μια 12ωρη ζωντανή μαραθώνια μετάδοση την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (12:00–00:00), γεμάτη μηνύματα ενότητας, ελπίδας και προσφοράς.

Από αυτή τη ξεχωριστή μέρα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μπάμπης Κωστούλας της Μπράιτον. Ο ταλαντούχος επιθετικός χάρισε μια υπογεγραμμένη φανέλα η οποία δόθηκε στον κόσμο που στήριξε τον σπουδαίο τηλεμαραθώνιο. Ο Κωστούλας δήλωσε πως του λείπει λίγο η Ελλάδα και ο καιρός της, με τον Μπουρούση να σπεύδει να του δώσει μια συμβουλή γεμάτη νόημα και εμπειρία. Συγκεκριμένα, ο πρώην μπασκετμπολίστας της Εθνικής παρότρυνε τον ταλαντούχο επιθετικό να απολαύσει την παρουσία του εκτός συνόρων, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα είναι εδώ».