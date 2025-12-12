Κωστούλας στο United With Athletiko: «Μου λείπει η Ελλάδα» - Η συμβουλή του Μπουρούση (video)
Ο Μπάμπης Κωστούλας μίλησε στο streamathon για καλό σκοπό και δέχτηκε μια σημαντική συμβουλή από τον Γιάννη Μπουρούση.
Το Athletiko.gr δίνει ραντεβού με την αλληλεγγύη και προσκαλεί όλους στο «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», μια 12ωρη ζωντανή μαραθώνια μετάδοση την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (12:00–00:00), γεμάτη μηνύματα ενότητας, ελπίδας και προσφοράς.
Από αυτή τη ξεχωριστή μέρα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μπάμπης Κωστούλας της Μπράιτον. Ο ταλαντούχος επιθετικός χάρισε μια υπογεγραμμένη φανέλα η οποία δόθηκε στον κόσμο που στήριξε τον σπουδαίο τηλεμαραθώνιο. Ο Κωστούλας δήλωσε πως του λείπει λίγο η Ελλάδα και ο καιρός της, με τον Μπουρούση να σπεύδει να του δώσει μια συμβουλή γεμάτη νόημα και εμπειρία. Συγκεκριμένα, ο πρώην μπασκετμπολίστας της Εθνικής παρότρυνε τον ταλαντούχο επιθετικό να απολαύσει την παρουσία του εκτός συνόρων, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα είναι εδώ».