Συγκλονίζει ο Καραΐσκος: «Ο μαραθώνιος ήταν η νίκη μου ενάντια στα ναρκωτικά» (video)

Το Athletiko.gr δίνει ραντεβού με την αλληλεγγύη και προσκαλεί όλους στο «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», μια 12ωρη ζωντανή μαραθώνια μετάδοση την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (12:00–00:00), γεμάτη μηνύματα ενότητας, ελπίδας και προσφοράς.

Το «παρών» στην όμορφη και ξεχωριστή αυτή εκδήλωση αλληλεγγύης και ελπίδας έδωσε και ένας αθλητής -πρότυπο- για την προσωπική του μάχη με τα ναρκωτικά, ο Παναγιώτης Καραΐσκος. Ο μαραθωνοδρόμος μίλησε για τις πολλές ώρες προετοιμασίας που χρειάζεται για να μπορέσει κάποιος να τρέξει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Ταυτόχρονα, ο ίδιος τόνισε πως χάρη στον αθλητισμό κατάφερε να νικήσει την μάχη με τις καταχρήσεις και τα ναρκωτικά, δίνοντας το δικό του ξεχωριστό μήνυμα σε μια μέρα γεμάτη αγάπη και όμορφα μηνύματα.