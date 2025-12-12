Ξεχωριστό μήνυμα από την Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Μικρές, συλλογικές πράξεις κάνουν τη διαφορά» (video)

Το Athletiko.gr δίνει ραντεβού με την αλληλεγγύη και προσκαλεί όλους στο «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», μια 12ωρη ζωντανή μαραθώνια μετάδοση την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (12:00–00:00), γεμάτη μηνύματα ενότητας, ελπίδας και προσφοράς.

Πολλοί ήταν οι καλεσμένοι που έστειλαν το δικό τους μήνυμα στήριξης σε αυτή τη ξεχωριστή πρωτοβουλία. Ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα ήταν αυτό της Ιωάννας Παλιοσπύρου, η οποία μοιράστηκε τις δικές της εμπειρίες και δυσκολίες και πως μπόρεσε να της αντιμετωπίσει. Όπως τόνισε, η απόφαση της να ζητήσει βοήθεια ήταν πολύ σημαντική για να φτάσει εδώ που είναι σήμερα. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στην μαγεία του να προσφέρεις, όπως ακριβώς κάνει και στο foundation που έχει ιδρύσει στο οποίο παρέχει βοήθεια σε εγκαυματίες.