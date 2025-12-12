United With Athletiko: Η... παραλίγο ποδοσφαιρική καριέρα του Κακοσαίου στον Παναθηναϊκό (vid)

Μεταξύ των πολλών και σημαντικών καλεσμένων του τηλεμαραθώνιου «United With Athletiko» βρέθηκε και ο Γιώργος Κακοσαίος, ο δημοφιλής τραγουδιστής και γιος του Γιάννη Πλούταρχου.

Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε για τη σημασία της πρωτοβουλίας «United With Athletiko», η οποία στοχεύει στη συγκέντρωση πόρων για δύο σημαντικούς οργανισμούς: τον Σύλλογο «Ελπίδα» και το Make-A-Wish Ελλάδας.



Ο Κακοσαίος, που στο παρελθόν αγωνίστηκε ως τερματοφύλακας στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια, παραδέχτηκε ότι του λείπει η εμπειρία του ποδοσφαίρου και δεν έκρυψε πως, ίσως, μετάνιωσε λίγο που δεν συνέχισε σε επαγγελματικό επίπεδο.