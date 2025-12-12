United With Athletiko: Η... παραλίγο ποδοσφαιρική καριέρα του Κακοσαίου στον Παναθηναϊκό (vid)
Ο Γιώργος Κακοσαίος βρέθηκε στον τηλεμαραθώνιο, «United with Athletiko» και μίλησε για το σύντομο του πέρασμα από τον χώρο του ποδοσφαίρου.
Μεταξύ των πολλών και σημαντικών καλεσμένων του τηλεμαραθώνιου «United With Athletiko» βρέθηκε και ο Γιώργος Κακοσαίος, ο δημοφιλής τραγουδιστής και γιος του Γιάννη Πλούταρχου.
Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε για τη σημασία της πρωτοβουλίας «United With Athletiko», η οποία στοχεύει στη συγκέντρωση πόρων για δύο σημαντικούς οργανισμούς: τον Σύλλογο «Ελπίδα» και το Make-A-Wish Ελλάδας.
Ο Κακοσαίος, που στο παρελθόν αγωνίστηκε ως τερματοφύλακας στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια, παραδέχτηκε ότι του λείπει η εμπειρία του ποδοσφαίρου και δεν έκρυψε πως, ίσως, μετάνιωσε λίγο που δεν συνέχισε σε επαγγελματικό επίπεδο.