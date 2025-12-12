United With Athletiko: Το μήνυμα δύναμης της Πέννυ Ρόγκα για τη μάχη της με τον καρκίνο (vid)

Το Athletiko.gr δίνει ραντεβού με την αλληλεγγύη και προσκαλεί όλους στο «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», μια 12ωρη ζωντανή μαραθώνια μετάδοση την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (12:00–00:00), γεμάτη μηνύματα ενότητας, ελπίδας και προσφοράς.



Στο πλευρό της προσπάθειας βρίσκεται και το ACTION 24, με συνεχή ζωντανή κάλυψη ώστε το κάλεσμα να φτάσει σε κάθε γωνιά.

Μεταξύ των εκλεκτών καλεσμένων που έδωσαν την στήριξη τους στη προσπάθεια αυτή, βρέθηκε και η Πέννυ Ρόγκα, αθλήτρια βόλεϊ στον Παναθηναϊκό. Η ίδια, μίλησε για την δική της μάχη με τον καρκίνο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την «βοήθεια» του αθλητισμού στο να φτάσει στην μεγαλύτερη νίκη της ζωής της.