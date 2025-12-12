Δώρα Γκουντούρα: «Ο αθλητισμός μεταμορφώνει τα παιδιά – Το βλέπω καθημερινά» (vid)

Η Δώρα Γκουντούρα βρέθηκε καλεσμένη στο «United with Athletiko - Streamathon» και μοιράστηκε τη δική της διαδρομή στο άθλημα της ξιφασκίας. Η 28χρονη πρωταθλήτρια, που έχει γράψει ιστορία με το πρώτο ελληνικό παγκόσμιο μετάλλιο το 2019 και την 5η θέση στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024, μίλησε για όλα όσα τη διαμόρφωσαν ως αθλήτρια και άνθρωπο.

Παρότι βρίσκεται προσωρινά εκτός δράσης λόγω ενός προβλήματος στο μάτι, η ίδια ξεκαθάρισε ότι παραμένει αποφασισμένη να επιστρέψει σύντομα ακόμη πιο δυνατή.

Στη συζήτηση με τους Μιχάλη Τσώχο, Έλενα Παπαβασιλείου και τη Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, η Γκουντούρα θυμήθηκε πώς μπήκε στη ζωή της η ξιφασκία:

«Μπήκε τελείως τυχαία. Σε μια σχολική εκδρομή γνώρισα το άθλημα, χωρίς να με ενθουσιάσει στην αρχή. Όμως όταν πήγα να δοκιμάσω, βρήκα ένα περιβάλλον που με κέρδισε. Είχα δίπλα μου έναν υπέροχο προπονητή, τον Θανάση Δελενίκα, που από τότε είναι ο άνθρωπος που με καθοδηγεί. Το κλίμα ήταν αυτό που με έκανε να θέλω να ξαναγυρίσω».

Μιλώντας για τα πρώτα της βήματα και τι θεωρεί σημαντικό για τα παιδιά στον αθλητισμό, δήλωσε: «Δεν ξεκίνησα με στόχο μετάλλια ή Ολυμπιακούς. Αυτά ήρθαν σταδιακά, όσο εξελισσόμουν. Ο αθλητισμός δεν με έκανε μόνο καλύτερη αθλήτρια, αλλά με βοήθησε να διαμορφώσω τον χαρακτήρα μου. Γι’ αυτό και λέω πάντα στους γονείς να βάζουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό· ανεξάρτητα από τις διακρίσεις, θα δουν τα παιδιά τους να αλλάζουν, να ωριμάζουν και να μεταμορφώνονται».