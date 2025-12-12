Σεξιστική επίθεση σε γυναίκα διαιτητή στη Serie C: Αντιδράσεις για τη ντροπιαστική φράση του οπαδού

Ένα ακόμη περιστατικό σεξισμού έφερε αντιδράσεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά σε αναμέτρηση για το Κύπελλο της Serie C Γυναικών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα Μονκαλιέρι – Προ Παλατσόλο, η 26χρονη διαιτητής Αριάννα Κουάντρο βρέθηκε στο στόχαστρο οπαδού της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος της φώναξε το απαράδεκτο: «πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα».

Το σχόλιο καταγράφηκε σε video και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα του σεβασμού στη γυναικεία παρουσία στο ποδόσφαιρο. Παρά τις αντιδράσεις από τους υπόλοιπους θεατές, ο συγκεκριμένος οπαδός επανέλαβε τη φράση, δείχνοντας πως τα στερεότυπα παραμένουν βαθιά ριζωμένα στις εξέδρες.