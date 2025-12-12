Η ομάδα γυναικών του Αστέρα Τρίπολης AKTOR στο United With Athletiko: «Είμαστε μία οικογένεια»

Οι δύο παίκτριες της ομάδας γυναικών του Αστέρα AKTOR, Ειρήνη Μιχαήλ και Αναστασία Σπυριδωνίδου παρευρέθηκαν στο στούντιο του Athletiko για Streamathlon και μίλησαν για την εμπειρία τους στην ομάδα και για την εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

«Το αγαπάω πολύ αυτό το άθλημα και θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει. Το να κάνεις δουλειά το άθλημα που λατρεύεις είναι κάτι ξεχωριστό. Στην ομάδα μας δεν συνδυάζουμε δουλειές με ποδόσφαιρο. Είμαστε 100% επαγγελματίας. Κάνουμε μόνο αυτό. Αρα η δική μου άποψη μπορεί να είναι διαφορετική από μία άλλη κοπέλα που μπορεί να ξυπνάει το πρωί και να πηγαίνει το πρωί σε δουλειά», τόνισε χαρακτηριστικά η Αναστασία Σπυριδωνίδου, η οποία στο παρελθόν είχε αναδειχθεί ως η δεύτερη σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γυναικών

«Εγώ νιώθω πολύ ωραία και τυχερή που βρίσκομαι στον Αστέρα, γιατί η ομάδα μας τα παρέχει όλα. Αφοσιωνόμαστε σε αυτό που αγαπάμε. Μπήκα στο ποδόσφαιρο γυναικών στα 18 μου, νωρίτερα έπαιζα σε ομάδες με αγόρια. Τώρα το έχω πάρει επαγγελματικά. Στον Αστέρα έχω νιώσει πολλές φορές ότι δεν είμαι μόνη μου, ότι έχω την ομάδα. Είναι οικογένεια. Από την διοίκηση, τους προπονητές, τις παίκτριες. Από την πρώτη στιγμή που έφτασα στον Αστέρα με αγκάλιασαν όλοι», ανέφερε από την πλευρά της η πρώτη σκόρερ της ομάδας γυναικών του Αστέρα αλλά και του πρωταθλήματος, με εννέα γκολ, η Ειρήνη Μιχαήλ.

Πηγή: Athletiko.gr