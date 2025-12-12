Από Μέσι και Γιάννη, μέχρι βιβλία, παπούτσια και γάντια: Τα δώρα του United with Athletiko

Το Athletiko και το ACTION 24, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώνουν τις δυνάμεις και τη φωνή τους, για να ενεργοποιήσουν όλη την Ελλάδα σε μία εκστρατεία αγάπης, ελπίδας και προσφοράς.



Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 διοργανώνουν τον μεγάλο Τηλεμαραθώνιο «UNITED WITH ATHLETIKO - STREAMATHON 2025», σε 12ωρη μετάδοση από το Athletiko.gr και παράλληλη 5ώρη ζωντανή μετάδοση και από το ACTION 24, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια ενιαία, πανελλαδική ζώνη συμμετοχής.

Τα δώρα του United with Athletiko

Ήδη από τα social media του Athletiko, τις εκπομπές «BACK2ΜΠΑΚ» αλλά και την ιστοσελίδα, έχετε πάρει μια πρώτη γεύση από τα δώρα που θα κληρωθούν στον Τηλεμαραθώνιο αγάπης του Athletiko και του ACTION24 την Παρασκευή!

Σίγουρα ξεχωρίζουν οι φανέλες δυο super star του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ καθώς τόσο η υπογεγραμμένη φανέλα του Λιονέλ Μέσι όσο και αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκονται ήδη στα... κεντρικά του Athletiko και ένας τυχερός θα τις κάνει δικές του την Παρασκευή!

Τα σπουδαία δώρα όμως δεν σταματούν εκεί, καθώς υπάρχουν πολλά διαφορετικά δώρα, από πολλά διαφορετικά σπορ κι εκπροσώπους των αθλημάτων!

Αναλυτικά όλα τα δώρα του United with Athletiko:

Υπογεγραμμένη φανέλα Λιονέλ Μέσι

Υπογεγραμμένη φανέλα Γιάννη Αντετοκούνμπο και γράμμα του «Greek Freak»

Γάντια Οδυσσέα Βλαχοδήμου από τη Σεβίλλη

Φανέλα Μπάμπη Κωστούλα από την Μπράιτον

Παπούτσια Κωνσταντίνου Καρέτσα

Φανέλα Φώτη Ιωαννίδη από αγώνα της Εθνικής Ελλάδας

Φανέλα Χρήστου Ζαφείρη από τη Σλάβια Πράγας

Φανέλα Γιώργου Βαγιαννίδη από αγώνα της Εθνικής Ελλάδας

Φανέλα Τάσου Μπακασέτα από τον Παναθηναϊκό

Ξίφος από τη Δώρα Γκουντούρα

Σκουφάκι του Απόστολου Χρήστου

Μια εμφάνιση της Athens Καλλιθέα εκτός έδρας

Μια εμφάνιση της Athens Καλλιθέα εντός έδρας

Φανέλα Γιάννη Λουκίνα από τη Νίκη Βόλου

Παπούτσια Βαγγέλη Παυλίδη

Επετειακή φανέλα Ολυμπιακού

Πλήρη εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη

Μπάλα υπογεγραμμένη από τον Ολυμπιακό

Μπάλα Spalding του Ζάρκο Πάσπαλιε

Μπάλα Spalding του Φάνη Χριστοδούλου

10 Βιβλία «Θρύλος Είσαι»

Φανέλα ΑΕΚ υπογεγραμμένη

Μπάλα υπογεγραμμένη ΑΕΚ

Σκουφάκι Απόστολου Παπαστάμου

Εμφάνιση και Παπούτσια Παναγιώτη Καραΐσκου

1 Γιλέκο + 1 Καπέλο της Εμμανουέλας Κατζουράκη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες

1 Βιβλίο υπογεγραμμένο από τον Εμμανουήλ Καραλή

Φανέλα Κώστα Παπανικολάου

Μπάλα υπογεγραμμένη από ΚΑΕ Ολυμπιακός

Φανέλα Κώστα Τσιμίκα

Φανέλα Κωνσταντίνου Κουλιεράκη

Φανέλα Κέντρικ Ναν

Φανέλα Κώστα Σλούκα

Φανέλα με όλες τις υπογραφές των παικτών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Φανέλα με υπογραφή Εργκίν Αταμάν

Παπούτσια Κώστα Σλούκα με υπογραφή

Παπούτσια Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με υπογραφή

Φανέλα του Χουάν Νέιρα από τον ΟΦΗ

Φανέλα επετειακή του ΟΦΗ

Φανέλα από τον Αστέρα AKTOR στο ποδόσφαιρο γυναικών

Μια σειρά MVP βιβλίων

Φανέλα Πανιωνίου υπογεγραμμένη επετειακή μαύρη

Φανέλα του Ανδρέα Τεττέη από την Κηφισιά

Σκουφάκι της Άννας Ντουντουνάκη

Μια Φανέλα του Κεραυνού από τον Αιμίλιο

Φανέλα Λάμπρου από τον Βόλο

Προσκλήση για ΟΛΑ τα ματς της 11ης αγωνιστικής της GBL

Μια φανέλα Γιάννη Μπουρούση

Μία μπλούζα Βελέντζα

Μπάλα ή εμφάνιση Γιώργου Πρίντεζη

Φανέλα ΠΑΟΚ υπογεγραμμένη

Φανέλα Παναιτωλικού υπογεγραμμένη

Μπάλα ΠΑΟΚ υπογεγραμμένη

Φανέλα Αρη υπογεγραμμένη

Φανέλα Ατρόμητου υπογεγραμμένη

Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου «Θρύλος είσαι»

Μια φανέλα Σέρχιο Γιουλ υπογεγραμμένη

Εμφάνιση Εθνικής της Τατιάνας Γκούσιν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το Athletiko.gr σας καλεί σε μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης: το «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», μια 12ωρη ζωντανή μετάδοση την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (12:00 με 00:00) γεμάτη ενότητα, ελπίδα και προσφορά. Μαζί μας και το ACTION 24, με συνεχείς συνδέσεις, ώστε το μήνυμα να φτάσει παντού. Με παρουσιαστές τον Μιχάλη Τσόχο και την Έλενα Παπαβασιλείου και συμμετοχές από τον χώρο του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της κοινωνίας, συγκεντρώνουμε δύναμη και χαμόγελα για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις υγείας. Τα έσοδα θα διατεθούν στα ιδρύματα ΕΛΠΙΔΑ και Make-A-Wish Ελλάδος. Όταν ενωνόμαστε, η ελπίδα γίνεται πράξη.



