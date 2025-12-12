UNITED WITH ATHLETIKO: 12ωρος Τηλεμαραθώνιος Aγάπης, Αλληλεγγύης και Δράσης

To Athletiko.gr και το ACTION 24 ενώνουν δυνάμεις σε ζωντανή μετάδοση και ενεργοποιούν όλη την Ελλάδα σε μία εκστρατεία αγάπης, ελπίδας και προσφοράς.

Ο κόσμος του αθλητισμού, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας συντάσσεται γύρω από ένα κοινό σκοπό: να χαρίσουν ελπίδα, χαμόγελα και δύναμη σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Τα έσοδα του Streamathon θα διατεθούν στον Σύλλογο Φίλων Παιδιού με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» & στο Make A Wish - Κάνε Mια Eυχή Ελλάδας.

Παρουσιάζουν η Έλενα Παπαβασιλείου και ο Μιχάλης Τσόχος.