Πώς συμμετέχετε στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα του United with Athletiko

Το Athletiko και το ACTION 24, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώνουν τις δυνάμεις και τη φωνή τους, για να ενεργοποιήσουν όλη την Ελλάδα σε μία εκστρατεία αγάπης, ελπίδας και προσφοράς.



Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 διοργανώνουν τον μεγάλο Τηλεμαραθώνιο «UNITED WITH ATHLETIKO - STREAMATHON 2025», σε 12ωρη μετάδοση από το Athletiko.gr και παράλληλη 5ώρη ζωντανή μετάδοση και από το ACTION 24, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια ενιαία, πανελλαδική ζώνη συμμετοχής.



Με πνεύμα ζεστασιάς, αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης και κεντρικό μήνυμα «UNITED FOR HOPE. UNITED FOR ACTION» ο κόσμος του αθλητισμού, της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της κοινωνίας συντάσσεται γύρω από ένα κοινό σκοπό: να χαρίσουμε ελπίδα, χαμόγελα και δύναμη σε παιδιά και οικογένειες που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη.

Τα δώρα του United with Athletiko

Ήδη από τα social media του Athletiko, τις εκπομπές «BACK2ΜΠΑΚ» αλλά και την ιστοσελίδα, έχετε πάρει μια πρώτη γεύση από τα δώρα που θα κληρωθούν στον Τηλεμαραθώνιο αγάπης του Athletiko και του ACTION24 την Παρασκευή!

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα

Για να πάρετε μέρος στις κληρώσεις των ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ που εξασφαλίσαμε για να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας σε όλο αυτό το εγχείρημα θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής!

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί κάποιος να κερδίσει δώρα και πως δεν απαιτείται χρηματικό αντάλλαγμα. Απλά συμπληρώνει την φόρμα και θα μπει σε κληρώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο όσοι συμπληρώσουν την φόρμα αυτή θα μπουν σε κληρώσεις για δώρα