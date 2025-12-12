Πως μπορείτε να συνεισφέρετε στο United with Athletiko

Το Athletiko.gr σας καλεί σε μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης: το «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», μια 12ωρη ζωντανή μετάδοση την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (12:00 με 00:00) γεμάτη ενότητα, ελπίδα και προσφορά.

Μαζί μας και το ACTION 24, με συνεχείς συνδέσεις, ώστε το μήνυμα να φτάσει παντού.

Με παρουσιαστές τον Μιχάλη Τσόχο και την Έλενα Παπαβασιλείου και συμμετοχές από τον χώρο του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της κοινωνίας, συγκεντρώνουμε δύναμη και χαμόγελα για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις υγείας.

Μπορείτε και εσείς να συνεισφέρεται στο «United with Athletiko», με μερικούς εύκολους και γρήγορους τρόπους.

Μέσω IBAN GR0903400150015002412027497 με επωνυμία ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Επιπλέον, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο 19808 γράφοντας τη λέξη WISH, ενώ έχετε την ευκαιρία να κάνετε και donation.

Τα έσοδα θα διατεθούν στα ιδρύματα ΕΛΠΙΔΑ και Make-A-Wish Ελλάδος. Όταν ενωνόμαστε, η ελπίδα γίνεται πράξη.

Φυσικά το «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025» σας δίνει και φοβερά δώρα, όπως την φανέλα του Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι υπογεγραμμένη! Επίσης υπογεγραμμένη η φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Bucks και πολλά ακόμη δώρα!