Αστέρας Τρίπολης: Συγκλονίζει ο Σιλά -Το μήνυμα για την σύζυγο του που ραγίζει καρδιές

Ο Αστέρας AKTOR ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει (20/12, 16:00), εντός έδρας τον Άρη, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League, με μοναδικό στόχο να διευρύνει το αήττητο σερί που τρέχει από τις αρχές Νοεμβρίου.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, ο Ισιαγκά Σιλά έστειλε ένα συγκλονιστικό μήνυμα, μιας και πριν από μερικές ημέρες η σύζυγος του 31χρονου αμυντικού των Αρκάδων έφυγε από τη ζωή. Ο διεθνής αμυντικός από τη Γουινέα εξέφρασε δημόσια τις θερμές του ευχαριστίες προς τον λαό της Γουινέας, την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους του αθλητισμού για τη μεγάλη στήριξη που έλαβε μετά τον θάνατο της συζύγου του, Ντουσσού Κεϊτά, τονίζοντας πως η αγάπη και η συμπαράσταση τους αποτέλεσαν πολύτιμη παρηγοριά στη δύσκολη αυτή περίοδο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σιλά:

«Θα ήθελα να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε ολόκληρο τον λαό της Γουινέας, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους του γουινέζικου αθλητισμού, για τη σπουδαία στήριξη που μου προσφέρατε σε μία από τις πιο οδυνηρές περιόδους της ζωής μου: την απώλεια της πολυαγαπημένης μου συζύγου, Ντουσσού Κεϊτά.

Οι προσευχές σας, τα μηνύματά σας, η παρουσία σας, τα τηλεφωνήματά σας και οι πράξεις συμπόνιας αποτέλεσαν ανεκτίμητη παρηγοριά για εμένα και την οικογένειά μου. Μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, μου απλώσατε το χέρι, με παρηγορήσατε και μου υπενθυμίσατε ότι δεν είμαι μόνος.

Σας ευχαριστώ όλους και όλες που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σταθήκατε στο πλευρό μου. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας προστατεύει.

Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη μου σύζυγε Ντουσσού Κεϊτά».