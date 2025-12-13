Το συγκινητικό μήνυμα του Σιλά στους συμπαίκτες του: «Καλό αγώνα αδέρφια, σας σκέφτομαι»

Ο Αστέρας AKTOR θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά εκτός έδρας (13/12 20:00), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League, με σκοπό να συνεχίσει την καλή πορεία και το αήττητο σερί που τρέχει από τις αρχές Νοέμβρη.

Ο Κρίς Κόουλμαν δεν υπολογίζει τον Ισιαγκά Σιλά καθώς πριν από μερικές ημέρες η σύζυγός του έφυγε από την ζωή. Όπως ήταν λογικό όλη η ομάδα στάθηκε στο πλευρό του, σε μια στιγμή που το ποδόσφαιρο περνά αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα. Ο 31χρονος αμυντικός μπορεί να μην βρίσκεται στην αποστολή των Αρκάδων, όμως φρόντισε λίγες ώρες πριν από τη σέντρα να στείλει ένα συγκινητικό μήνυμα στους συμπαίκτες του, που αποτυπώνει το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στον Αστέρα AKTOR.

«Καλό αγώνα αδέρφια. Σήμερα μπορεί να μην είμαι μαζί σας αλλά το πνεύμα μου είναι δίπλα σας. Σας σκέφτομαι», ήταν το μήνυμα του Σιλά στους συμπαίκτες του. Αυτό το μήνυμα θα δώσει επιπλέον κίνητρο στους «κιτρινομπλέ» σε αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα με την Κηφισιά, καθώς θα παίξουν και για αυτόν που περνάει πολύ δύσκολες στιγμές.