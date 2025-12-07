Συγκλονιστικές δηλώσεις του Κόλμαν: «Οι σκέψεις όλων μας είναι στον Σιλά»

Αστέρας AKTOR και Λεβαδειακός έμειναν στην ισοπαλία (1-1) στη Τρίπολη, στο ματς της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Με το κλίμα να είναι φορτισμένο στους Αρκάδες τόσο στην έναρξη του ματς όσο και στην λήξη, ο προπονητής της ομάδας δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα στήριξης στον παίκτη του, Ισιάγκα Σιλά που έχασε τη σύζυγό του.

Συγκεκριμένα, ο Κόλμαν εξέφρασε την στήριξη όλων των ανθρώπων της ομάδας στον Σιλά, ο οποίος περνά δύσκολες ώρες. Οι συμπαίκτες του μάλιστα κατά τη διάρκεια του αγώνα του αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχαν, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που θα μπορούσε να βιώνει ο 31χρονος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κόλμαν

«Ξέραμε ότι ο Λεβαδειακός είναι καλή ομάδα. Σκοράρουν συχνά. Σήμερα ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί και δημιουργήσαμε όταν μας δόθηκε ευκαιρία. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις τον Λεβαδειακό, αν παίζαμε πιο επιθετικά ίσως το πληρώναμε.



Καταφέραμε τον στόχο μας και πήραμε τον βαθμό. Μπορούμε να παίξουμε πιο ανοιχτά. Σήμερα οι σκέψεις όλων μας είναι στον Σιλά που έχασε τη γυναίκα του και όλοι τον στηρίζουμε».