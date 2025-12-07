Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Ατρόμητος Super League 1

Live η αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στον Ατρόμητο για τη Super League

Παρακολουθήστε την εντός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην «OPAP Arena» τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η Ένωση θέλει να δώσει συνέχεια στις θετικές της εμφανίσεις, προερχόμενη από την σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Από την άλλη, οι Περιστεριώτες ψάχνουν αντίδραση, μετά το άσχημο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Οι εντεκάδες

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Αϊτόρ, Μπάκου, Τσαντίλας.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό το ματς στο Athletiko.gr

