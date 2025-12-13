Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0: Δοκάρια και αστοχία έφεραν «λευκή» ισοπαλία στην Νεάπολη

Η Κηφισιά υποδέχτηκε τον Αστέρα AKTOR σε μια μάχη για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Δυο ομάδες ιδιαίτερα δυνατές διασταύρωσαν τα ξίφη τους με σκοπό τους τρείς βαθμούς.

Οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες χωρίς γκολ, σε μια αναμέτρηση που είχε δυο δοκάρια για τους γηπεδούχους και πολλές φάσεις, χωρίς όμως κανείς να καταφέρει να πετύχει το γκολ της νίκης.

Η αναμέτρηση

Ο Αστέρας μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και έκανε αισθητή την παρουσία του στο 16’ και στο 20’, όταν μετά από σέντρες μέσα στην περιοχή Τριανταφυλλόπουλος και Μακέντα αστόχησαν. Στο 25’ η Κηφισιά απάντησε όταν σέντραρε από τα αριστερά ο Αντόνισε μέσα την περιοχή και ο Τεττέη δεν έφτασε την μπάλα από πλεονεκτική θέση. Η Κηφισιά ανέβασε ρυθμούς και απείλησε με ένα σουτ του Τεττέη έξω από την περιοχή στο 35’ το οποίο πέρασε άουτ. Στο 44’ η Κηφισιά είχε την μεγαλύτερη φάση του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα φάουλ έξω από την περιοχή ο Αντονίσε στρώνει στον Πόμπο, ο οποίος με έναν κεραυνό στέλνει την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου και η μπάλα καταλήγει στον Σιμόν, ο οποίος προ κενής εστίας την στέλνει άουτ.

Eurokinissi

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησαν πρώτη φορα στο 51’ με τον Παντελίδη να τριπλάρει και να μπαίνει στην περιοχή, να κάνει δυνατό σουτ και να βλέπει τον Παπαδόπουλο να αποκρούει σε κόρνερ. Ο Αστέρας δεν έχει απειλήσει καθόλου την εστία του Ραμίρεζ, ενώ η Κηφισιά είχε τον έλεγχο σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού μέχρι εκείνο το σημείο. Στο 66’ η Κηφισιά θα απειλήσει ξανά, με τον Τεττέη να μπαίνει από τα αριστερά στην περιοχή και να σουτάρει στο οριζόντιο δοκάρι., για δεύτερη φορά για τους γηπεδούχους. Στο 73’ ήρθε η στιγμή να απειλήσει και ο Αστέρας AKTOR όταν ο Μακέντα πήρε την μπάλα από σέντρα του Κετού, και πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Ραμίρεζ. Όσο περνούσε η ώρα οι δυο ομάδες αναζητούσαν όλο και πιο πολύ το γκολ, και στο 81' οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τον Χαραλαμπόγλου, που βρέθηκε μέσα στην περιοχή και μετά από σέντρα του Κετού έστειλε την μπάλα στα χέρια του Ραμίρεζ. Το ματς έληξε χωρίς τέρματα με τις δυο ομάδες να έρχονται ισόπαλες για τέταρτη φορά στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Κηφισιά: Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουσα, Πόκορνι, Λαρουσί (Μαιντάνα 18’), Αμανί(Βιγιαφάνιεζ 65’), Πέρεζ, Παντελίδης, Πόμπο, Αντονίσε(Σόουζα 83’), Τεττέη

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Φερνάντες, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι(Τζανδάρης 59’), Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης(Χαραλαμπόγλου 72’), Μεντιέτα(Γκιοατσίνι 59’), Κετού, Μακέντα(Οκό 83’)