Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βόλο για την Stoiximan Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα (14/12) τον Βόλο στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα, καθώς η ισοπαλία με τον Λάρισα (2-2) τον διατήρησε στην 6η θέση και στο -15 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Μάλιστα το κλίμα στο πράσινο στρατόπεδο είναι ιδιαίτερα βαρύ αν συνυπολογίσουμε πως το «τριφύλλι» έμεινε στην ισοπαλία (0-0) με την Βικτόρια Πλζεν για την League Phase του Europa League αν και αγωνίστηκε για περισσότερο από ένα ημίχρονο με παίκτη παραπάνω.

Αντίθετα ο Βόλος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με το τέλος του πρώτου γύρου να τον βρίσκει στην 5η θέση και στο +3 από τον Παναθηναϊκό.

Δείτε ζωντανά την αναμέτρηση στο Athletiko