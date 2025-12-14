Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βόλο για την Stoiximan Super League
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της εντός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βόλο για την Stoiximan Super League.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα (14/12) τον Βόλο στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα.
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα, καθώς η ισοπαλία με τον Λάρισα (2-2) τον διατήρησε στην 6η θέση και στο -15 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Μάλιστα το κλίμα στο πράσινο στρατόπεδο είναι ιδιαίτερα βαρύ αν συνυπολογίσουμε πως το «τριφύλλι» έμεινε στην ισοπαλία (0-0) με την Βικτόρια Πλζεν για την League Phase του Europa League αν και αγωνίστηκε για περισσότερο από ένα ημίχρονο με παίκτη παραπάνω.
Αντίθετα ο Βόλος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με το τέλος του πρώτου γύρου να τον βρίσκει στην 5η θέση και στο +3 από τον Παναθηναϊκό.
