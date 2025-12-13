Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0: Απολαυστικοί οι Βοιωτοί «καθάρισαν» το αλογάκι με όμορφο ποδόσφαιρο

Ο Λεβαδειακός υποδέχτηκε την ΑΕΛ Novibet για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι φορμαρισμένοι γηπεδούχοι ήταν το φαβορί απέναντι στην Λάρισα που ψάχνει να βρει τρόπο να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Οι Βοιωτοί επικράτησαν των Θεσσαλών με 3-0 παίζοντας καταπληκτικό ποδόσφαιρο σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού, και με τα γκολ των Κωστή στο 42', Λαγιούς στο 56' Οζμπολτ στο 61' ισοπέδωσε την Λάρισα και έδειξε ξανά γιατί μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτόν.

Η αναμέτρηση

Ο αγώνας ξεκίνησε και η Λάρισα μπήκε πιο δυνατά, προσπάθησε να κρατήσει μπάλα και να βρει τρόπο να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους. Παρόλα αυτά η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν για τον Λεβαδειακό, όταν στο 12' ο Λαγιούς βρέθηκε από δεξιά και έκανε ένα γύρισμα μέσα στην μικρή περιοχή όμως ο Παλάσιος δεν πρόλαβε να βάλει την προβολή και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Λεβαδειακός στην συνέχεια απέκτησε την κατοχή και προσπάθησε να βάλει την μπάλα στην περιοχή των φιλοξενούμενων με σέντρες από τα πλάγια και από τον άξονα, χωρίς να μπορέσει να δημιουργήσει ουσιαστική απειλή για την εστία του Αναγνωστόπουλου. Στο 36' ήρθε και η μεγάλη στιγμή για την ΑΕΛ, όταν η μπάλα στρώθηκε στον Ατανάσοφ ο οποίος έξω από την περιοχή εξαπέλισε μια βολίδα, όμως ο Λοντίγκιν απέκρουσε εντυπωσιακά. Ο Λεβαδειακός κυκλοφορούσε την μπάλα και είχε κατοχή, την οποία μετουσίωσε σε γκολ, με τον Κωστή να βρίσκει χώρο και να πιάνει ένα καταπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός μπήκε δυναμικά ώστε να σφραγίσει το ματς από νωρίς, με την πρώτη μεγάλη στιγμή να είναι με τον Τσάπρα στο 49', ο οποίος συνδυάστηκε όμορφα με τον Παλάσιος βρέθηκε μπροστά στον Αναγνωστόπουλο και πλάσαρε με τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ να λέει «όχι». Στο 56' οι παίκτες του Λεβαδειακού έδειξαν για ακόμα μια φορά γιατί μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτούς. Ο Μπάλτζι με τον Τσάπρα έκρυψαν την μπάλα «χορέψαν» την άμυνα της ΑΕΛ, ο Τσάπρας έστρωσε στον Όζμπολτ μπροστά στην εστία με τον φορ των γηπεδούχων να πλασάρει πάνω στον Αναγνωστόπουλο, ήρθε όμως ο Λαγιούς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 2-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο επιθετικός των γηπεδούχων που έχασε την ευκαιρία πριν το 2-0 εξιλαιώνεται. Μετά από κάθετη πάσα του σκόρερ του 2-0, Λαγιούς, ο Όζμπολτ πέρασε τον Αναγνωστόπουλο και έκανε τρία τα τέρματα των γηπεδούχων. Στο 70' ο Παλάσιος ανατράπηκε από τον Πασά και κέρδισε το πέναλτι. Ο Αργεντίνος πήγε στην εκτέλεση όμως ο Αναγνωστόπουλος μάντεψε σωστά και έπεσε στην δεξιά του γωνία και απέκρουσε. Στην συνέχεια έπεσαν οι ρυθμοί από τους γηπεδούχους, αλλά και από τους φιλοξενούμενους, που έδειχνα να μην έχουν τα ψυχικά αποθέματα να βγάλουν αντίδραση.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος(Φίλων 87'), Τσοκάι, Κωστή( Κάτρης 87'), Παλάσιος, Μπάλτζι, Λαγιούς(Συμελίδης 67’), Όζμπολτ(Πεντρόσο 67’)

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Παντελάκης, Ηλιάδης, Δεληγιαννίδης(Κοσονού 72’), Μούργος, Ατανάσοφ(Φαισάλ 81’), Στάικος(Σουρλής 60’), Τούπτα(Σαγκάλ 60’), Πέρεζ(Αντράντα 46’), Πασάς