Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο για την Stoiximan Super League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα (14/12) τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League, αναζητώντας την επιστροφή στις νίκες.

Ο Δικέφαλος προέρχεται από την ισοπαλία (3-3) με τη Λουντογκόρετς στην Βουλγαρία την περασμένη Πέμπτη για την League Phase του Europa League, χάνοντας έτσι πολύτιμη ευκαιρία προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση του στην 24αδα της διοργάνωσης.

Ωστόσο, σε επίπεδο πρωταθλήματος, προέρχεται από την επιβλητική νίκη με 3-1 επί του Άρη. Αυτό το αποτέλεσμα διατήρησε τον ΠΑΟΚ σταθερά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League, και η σημερινή αναμέτρηση στο Περιστέρι αποτελεί κρίσιμο τεστ για να διατηρήσει την επαφή του με την κορυφή.

Αντίθετα ο Ατρόμητος προέρχεται από την βαριά εκτός έδρας ήττα με 4-1 από την ΑΕΚ και ελπίζει σε ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

