Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και πέταξε ευκαιρία

Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να «καθαρίσει» την πρόκριση, αλλά έμεινε στο 0-0 με τη Βικτόρια Πλζεν, σε ένα παιχνίδι όπου το αριθμητικό πλεονέκτημα για σχεδόν μία ώρα δεν αποδείχθηκε αρκετό. Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο και δημιούργησαν αρκετές στιγμές, όμως δεν βρήκαν το καθοριστικό γκολ απέναντι σε μια Πλζεν που οχυρώθηκε σωστά μετά την αποβολή του Γιεμέλκα και άντεξε μέχρι τέλους. Παρά τις προσπάθειες Ζαρουρί, Τετέ και την πίεση στο φινάλε, ο Βίγκελε και η οργανωμένη άμυνα των Τσέχων κράτησαν το «μηδέν». Έτσι, η υπόθεση πρόκριση μεταφέρεται για τον Γενάρη, με τον Παναθηναϊκό να καλείται να πάρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται απέναντι σε Φερεντσβάρος και Ρόμα.



Το ματς

Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με το 0-0, σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχε ρυθμό, ένταση και αρκετές… ανισορροπίες. Το «τριφύλλι» προσπάθησε να χτίσει παιχνίδι κυρίως από τα δεξιά, όπου ο Τετέ ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου, πηγαίνοντας στο 1ν1 και κερδίζοντας μέτρα. Παρ’ όλα αυτά, η Βικτόρια Πλζεν απείλησε σοβαρά στις μεταβάσεις, με τον εκρηκτικό Μέμιτς να δημιουργεί προβλήματα σε κάθε του κούρσα κόντρα στον Τουμπά που έπαιξε μπακ κατ' ανάγκη.

Η αποβολή του Γεμέλκα με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα πάνω στον Τετέ στο 32’ άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες, δίνοντας ξεκάθαρο αριθμητικό πλεονέκτημα στους «πράσινους», που όμως δεν το εκμεταλλεύτηκαν όπως θα ήθελαν. Ο Τζούρισιτς προσπάθησε να πατήσει περιοχή και να δώσει έξτρα δημιουργία, όμως η τελική πάσα έλειπε. Με την Πλζεν να γυρίζει σε πιο συντηρητικό 4-4-1, ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο πιέζοντας, αλλά χωρίς τη μεγάλη που θα άλλαζε την ιστορία του αγώνα. Το ματς παρέμενε ανοικτό, με την ευκαιρία ,λόγω αριθμητικού πλεονεκτήματος, να ήταν μπροστά στους «πράσινους» για την επανάληψη.

Η στιγμή της αποβολής/ ΙΝΤΙΜΕ

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μέρος, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα ήρθε, στο 58' . Ο Ζαρουρί έκανε ακόμη μία ωραία ενέργεια και έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Τετέ βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και δοκίμασε άμεσο πλασέ πάνω στο σκάσιμο της μπάλας, όμως έφυγε ελάχιστα έξω. Ο δραστήριος Ζαρουρί ήταν ο μόνη αξιόλογη πηγή κινδύνου για την τσέχικη άμυνα για 70 λεπτά αγώνα, δοκίμασε ένα σουτ στο 68' , η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Οι γηπεδούχοι ήταν φλύαροι επιθετικά κόντρα στην άριστη ανασταλτικά Βικτόρια και το 0-0 παρέμενε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά (58’ Μπακασέτας), Σιώπης (58’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Πάντοβιτς (75’ Σφιντέρσκι).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Ντόσκι, Ντουέ, Γιεμέλκα, Βισίνσκι (41’ Μάρκοβιτς), Βαλέντα (75’ Ζελίκοβιτς), Τσερβ, Λάντρα (66’ Σπατσίλ), Μέμιτς, Ντουροσίνμι (75’ Βίντρα), Αντού (41’ Σουαρέ).