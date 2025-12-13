Μόλις… 4.000 θεατές στο Νις - Μπράγκα για το Europa League: Ο λόγος που άδειασε η Allianz Riviera
Η Νις γνώρισε άλλη μία ευρωπαϊκή ήττα, όμως το σοκαριστικό ήταν οι άδειες εξέδρες, με μόλις 4.000 θεατές να παρακολουθούν το παιχνίδι.
Το χθεσινό Νις - Μπράγκα 0-1 δεν έμοιαζε με ευρωπαϊκό αγώνα επί γαλλικού εδάφους. Σύμφωνα με το Eurosport, στο Allianz Riviera βρέθηκαν περίπου 4.000 θεατές, ένας αριθμός που σοκάρει όταν μιλάμε για γήπεδο 35.000+ θέσεων και παιχνίδι Europa League. Η εικόνα των άδειων καθισμάτων ήταν πιο «βαριά» και από την ίδια την ήττα της Νις.
Ο λόγος; Κυρίως η φετινή πορεία της ομάδας στην Ευρώπη. Έξι ματς, έξι ήττες, μηδέν βαθμοί και αποκλεισμός με κάτω τα χέρια για ένα ρόστερ αξίας 117.6εκατ. Ο κόσμος της Νις έχει κουραστεί. Βλέπει μια ομάδα που δεν πίστεψε ποτέ ότι μπορεί να προχωρήσει και δεν πάλεψε σχεδόν σε κανένα παιχνίδι.
Έτσι, στο ματς για την 6η αγωνιστική της League Phase , και μάλιστα βαθμολογικά αδιάφορο , οι φίλαθλοι γύρισαν την πλάτη στην ομάδα. Επιπλέον η Νις κρατάει ένα αρνητικό σερί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από πέρυσι καθώς έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα που δεν καταφέρνει να πάρει νίκη σε 18 σερί ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Οι οργανωμένοι οπαδοί του συλλόγου είναι σε ανοικτή κόντρα με την διοίκηση και απέχουν από το γήπεδο. Η Νις γενικότερα περνά μια περίοδο που δεν εμπνέει. Αστάθεια, γκρίνια, κακές εμφανίσεις στη Ligue 1. Όταν αυτά συνδυάζονται με μια «κρύα» ευρωπαϊκή σεζόν, το γήπεδο λογικά δεν γεμίζει. Και ο Δεκέμβριος, με το κρύο και τις υποχρεώσεις, δεν βοηθάει κανέναν να πάει στο γήπεδο για ένα ματς χωρίς ενδιαφέρον. Γιατί το Europa League είναι ωραίο, αλλά με 4.000 θεατές και μόλις 11% πληρότητα μοιάζει με… προπονητικό δίτερμα.