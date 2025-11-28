Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η UEFA «υποκλίθηκε» στο ταλέντο του - Συγκίνησε η Γκενκ με ανάρτηση στο X

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σκόραρε το παρθενικό του γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εναντίον της Βασιλείας για το Europa League και η UEFA δε δίστασε να τον αποθεώσει για το ταλέντο του και την ενέργειά του κόντρα στους Ελβετούς.

Ο 18χρονος επιθετικός της Γκενκ υποδέχθηκε τη μπάλα ανάμεσα στην πλάγια γραμμή και τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων, διένυσε ορισμένα μέτρα και μόλις είδε πως ο αντίπαλος αμυντικός έκανε βήματα προς τα πίσω, επιτάχυνε, προσποιήθηκε, τον προσπέρασε και με μαγικό διαγώνιο σουτ έγραψε το 2-0 για τους Βέλγους, στέλνοντας τη μπάλα «συστημένη» στο αντίπαλο «Γ». Με αυτόν τον τρόπο, έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη της Γκενκ εναντίον της Βασιλείας (2-1), η οποία έφερε τους Βέλγους στους 10 βαθμούς, ένα βήμα μακριά από την «8άδα» που οδηγεί σε απευθείας πρόκριση στη φάση των 16.

Μετά το γκολ του Καρέτσα, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία με το 18χρονο wonderkid του ελληνικού ποδοσφαίρου να πανηγυρίζει, συνοδευόντας την ανάρτηση με την επιγραφή «θυμηθείτε το όνομα», αποθεώνοντας τον Έλληνα επιθετικό για την ενέργεια και την ακρίβεια του σουτ του. Έδωσε, έτσι το μήνυμα πως η περίπτωσή του αξίζει της προσοχής των σκάουτερ των μεγαλύτερων ομάδων στην Ευρώπη.

Συγκίνησε η Γκενκ με ανάρτησή της για τον Καρέτσα

Μετά την UEFA, σειρά πήρε και η Γκενκ, ομάδα στην οποία αγωνίζεται και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά ο Καρέτσας. Ο σύλλογος από το Βέλγιο ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία του ταλαντούχου επιθετικού από τις ημέρες, που «δούλευε» ως ball boy στις αναμετρήσεις της Γκενκ στο Europa League, όταν ήταν ακόμα παιδί των ακαδημιών της, δίπλα από τη φωτογραφία στην οποία πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η συγκινητική ανάρτηση της Γκενκ συνοδεύτηκε από την επιγραφή «Τότε εναντίον Τώρα» καταγράφοντας, έτσι τη σημαντική πρόοδο του 18χρονου επιθετικού μέσα σε λίγα χρόνια.