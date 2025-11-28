Europa League: Η βαθμολογική θέση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ - Ευρωπαϊκή...γκολάρα για Καρέτσα

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League έλαβε δράση την Πέμπτη (27/11) και ήταν γεμάτη θέαμα, αλλά και με έντονο το ελληνικό στοιχείο. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αντιμετώπισαν Μπραν και Στούρμ Γκράτς αντίστοιχα. Ο δικέφαλος έφερε ισοπαλία με τους Νορβηγούς, δεχόμενος γκολ στο 89ο λεπτό, ενώ οι πράσινοι με το παρθενικό γκολ του Καλάμπρια, κέρδισε την Στούρμ Γκράτς στο ΟΑΚΑ. Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ και για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος υπέγραψε την νίκη της Γκένκ επί της Βασιλείας με τρελή γκολάρα! «Εξάρα» η Λυόν στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ και πάτησε κορυφή και μόνη πρώτη.

Γκένκ - Βασιλεία 2-1 με...παρθενική ζωγραφιά Καρέτσα

Η Γκένκ επικράτησε της Βασιλείας με 2-1 στο Βέλγιο και πήρε την δεύτερη νίκη της στην League Phase. Το σκορ για τους Βέλγους άνοιξε ο Χιούν-Γκιού-Ο στο 14ο λεπτό βάζοντας μπροστά τους γηπεδούχους από νωρίς. Όμως λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου ανέλαβε δράση ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Συγκεκριμένα λίγο πριν σφυρίξει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο διαιτητής, ο Καρέτσας πήρε την μπάλα από τα δεξιά, έκανε μια προσποίηση στον αντίπαλό του, και με ένα περίτεχνο αριστερό σουτ κολλάει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Χίτζ, βάζοντας το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με τον καλύτερο τρόπο, κάνοντας δυο τα τέρματα της ομάδας του. Το μόνο που κατάφερε η Βασιλεία ήταν να μειώσει σε 2-1 στο 57' με τον Οτελέ.

Αποτελέσματα 5ης αγωνιστικής (27/11):

Αστον Βίλα - Γιούνγκ Μπόις 2-1

Πόρτο - Νις 3-0

Φενέρμπαχτσε - Φερεντσβάρος 1-1

Φέγιενορντ - Σέλτικ 1-3

Λιλ - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 4-0

Λουντογκόρετς - Θέλτα 3-2

ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1

Ρόμα - Μίντιλαντ 2-1

Βικτόρια Πλζεν - Φράιμπουργκ 0-0

Μπολόνια - Σάλτσμπουργκ 4-1

Ερυθρός Αστέρας - Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0

Γκόου Αχέντ Ίγκλς - Στουτγκάρδη 0-3

Γκένκ - Βασιλεία 2-1

Μακάμπι Τελ Αβιβ - Λυόν 0-6

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε 3-0

Παναθηναϊκός - Στούρμ Γκράτς 2-1

Ρέιντζερς - Μπράγκα 1-1

Ρεάλ Μπέτις - Ουτρέχτη 2-1

Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική της League Phase: