ΑΕΚ Λάρνακας: Η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ στην Ευρώπη

Η ΑΕΚ Λάρνακας συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Ευρώπη, καθώς είναι η μόνη από τις 108 ομάδες σε Champions, Europa και Conference League που δεν έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ μέχρι στιγμής.

Οι Κύπριοι βρίσκονται στην 7η θέση της League Phase του Conference League, με δύο νίκες (4-0 επί της Αλκμάαρ και 1-0 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας) και δύο ισοπαλίες 0-0 κόντρα σε Αμπερντίν και Ριέκα. Το συνολικό τους ρεκόρ είναι 2-2-0 με συντελεστή τερμάτων 5-0, κάτι που τους καθιστά αδιαμφισβήτητα την καλύτερη άμυνα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

There are 108 teams in league stages of 🔵🟠🟢 UEFA competitions.



Only one has not conceded a single goal yet:



🇨🇾 AEK Larnaca pic.twitter.com/Juh5YV7aIB — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2025

Η μοναδική ομάδα που πλησιάζει το ρεκόρ τους είναι η Άρσεναλ, η οποία έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ σε πέντε αγώνες του Champions League (από τον Καρλ στη νίκη με 3-1 επί της Μπάγερν). Στις άλλες διοργανώσεις, οι ομάδες με τη χαμηλότερη παθητικό είναι η Λιόν (δύο γκολ στην Europa League) και Ριέκα, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Ντρίτα, Ράκοφ και Μάινζ (δύο γκολ στο Conference League).

Η ΑΕΚ Λάρνακας συνεχίζει έτσι να γράφει ιστορία, επιβεβαιώνοντας πως η άμυνα μπορεί να γίνει όπλο στην Ευρώπη.