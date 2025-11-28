Έγραψε ιστορία ο Ελ Καμπί: Έγινε ο κορυφαίος Μαροκινός σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έκανε ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόλις 2,5 χρόνια πριν. Φαίνεται όμως ότι αυτά ήταν αρκετά για τον Μαροκινό σκόρερ για να γράψει ιστορία.

Ο 32χρονος φορ έχει καταφέρει να σπάσει κάθε κοντέρ με τους «ερυθρόλευκους», και το γκολ του απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον. Με αυτό το τέρμα έφτασε στην κορυφή της κατηγορίας των ξένων σκόρερ ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη, μαζί με τον Κρίστοφ Βαζέχα. Όμως δεν είναι η μόνη κορυφή που έπιασε.

Ο Ελ Καμπί έχει πλέον 25 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεπερνώντας τον τον Γιουσέφ Εν Νεσίρι της Φενέρμπαχτσε και πλέον τρέχει την κούρσα των Μαροκινών με τα περισσότερα τέρματα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην ιστορία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ο διεθνής Μαροκινός επιθετικός κατάφερε να πιάσει τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων σε μόλις 32 συμμετοχές σε Europa League, Conference League, Champions League και προκριματικά ενώ ο Εν Νεσίρι έχει 24 γκολ σε 64 εμφανίσεις.