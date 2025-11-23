Ελ Καμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ: Τρία όπλα που σκοράρουν ασταμάτητα

Οι Ταρέμι και Ελ Καμπί σφράγισαν τα τέρματα της ομάδας τους, ενώ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν αυτός που μοίρασε την ασίστ στο τρίτο γκολ για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τρία γκολ και δύο διαφορετικοί σκόρερ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Συνολικά, οι επιθετικοί των «ερυθρόλευκων» μετρούν 20 γκολ σε 17 επίσημα ματς φέτος:

Ελ Καμπί - Ταρέμι: 18 γκολ μαζί

Γιάρεμτσουκ: 2 γκολ

Οι τρεις επιθετικοί του Ολυμπιακού ήταν καθοριστικοί για τη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο, συνεχίζοντας να συνεισφέρουν σημαντικά στο σκοράρισμα. Στατιστικά, έχουν συμμετοχή (γκολ ή ασίστ) σε 23 από τα 35 γκολ της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις, ποσοστό 66%! Για σύγκριση, οι αντίστοιχοι αριθμοί για τις άλλες μεγάλες ομάδες είναι: Παναθηναϊκός 42% (12/29), ΑΕΚ 37,5% (12/32) και ΠΑΟΚ 27,5% (11/40).

Αναλυτικά οι επιδόσεις τους

Αγιούμπ Ελ Καμπί: 10 γκολ - 1 ασίστ (συμμετοχή και στο μοναδικό ματς που ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ)

Μεχντί Ταρέμι: 8 γκολ - 1 ασίστ (συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου τελικού γκολ του Ελ Καμπί κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο).

Ρόμαν Γιάρεμτσουκ: 2 γκολ - 1 ασίστ σε έξι συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή, παρά την καθυστέρηση λόγω τραυματισμού στην αρχή της σεζόν

Οι τρεις φορ δείχνουν πως είναι η βασική επιθετική «μηχανή» των Πειραιωτών και συνεχίζουν να οδηγούν τον Ολυμπιακό με σταθερότητα προς το γκολ.