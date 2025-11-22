Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Βραζιλιάνος στόπερ Νίνο

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να σκανάρει την αγορά για ενίσχυση στα μετόπισθεν και το όνομα του Νίνο βρίσκεται πλέον ψηλά στη λίστα του σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της Ζενίτ εμφανίζεται ανοικτός στο ενδεχόμενο να αλλάξει περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι αποτελεί σταθερή επιλογή του Σεργκέι Σεμάκ και μετρά ήδη αρκετές συμμετοχές στη φετινή σεζόν. Η πιθανή αποχώρησή του από την Αγία Πετρούπολη σχετίζεται περισσότερο με τη διάθεση της Ζενίτ να «καθαρίσει» θέση ξένου και να κινηθεί για ενίσχυση σε άλλους τομείς.



Ο Νίνο είχε μετακομίσει στη Ρωσία στις αρχές του 2024, έπειτα από μια γεμάτη διαδρομή στη Φλουμινένσε, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Παρά το ενδιαφέρον που φέρονται να έχουν δείξει βαριά χαρτιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, όπως η Φλαμένγκο και η Παλμέιρας, ο ίδιος δείχνει να προτιμά την ευρωπαϊκή συνέχεια της καριέρας του.



Στο «κόλπο» βρίσκεται και η Γαλατασαράι, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως εξετάζουν προσεκτικά την περίπτωσή του και παρακολουθούν τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη κίνηση από καμία πλευρά, όμως το προφίλ του Νίνο ,ένας έμπειρος, δυναμικός και αξιόπιστος στόπερ, ταιριάζει ιδανικά σε αυτό που θέλει να χτίσει ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας σεζόν.