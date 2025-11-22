Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Επιστροφή στη δράση για τη Super League μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Ατρόμητο για την 11η στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι Πειραιώτες θέλουν το τρίποντο για να παραμείνουν στην κορυφή και να στρέψουν το βλέμμα του στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League. Οι Περιστεριώτες έρχονται από τρεις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και πάνε στο Φάληρο για να διεκδικήσουν ότι καλύτερο.

Δείτε ζωντανά την έκβαση του αγώνα