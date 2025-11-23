ΑΕΚ - Άρης 1-0: Ο Ζίνι έδωσε την λύση στη φλύαρη Ένωση που παραμένει κοντά στη κορυφή

Η ΑΕΚ πήρε το πολυπόθητο τρίποντο απέναντι στον Άρη, επικρατώντας με -το αγαπημένο της- 1-0 χάρη στο «χρυσό» τέρμα του Ζίνι για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η Ένωση σε ένα ακόμα παιχνίδι είχε την υπεροχή, έχασε ευκαιρίες με το... τσουβάλι για να επιβληθεί ευκολότερα των φιλοξενούμενων και λυτρώθηκε στο 77' με τον Ανγκολέζο επιθετικό. Αυτή ήταν η 3η διαδοχική νίκη για την ΑΕΚ, η οποία στρέφει την προσοχή της στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Φιορεντίνα για το Conference League.

Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και από τα πρώτα λεπτά πήρε τον πλήρη έλεγχο. Στο 4' ο Γιόβιτς ρόλαρε ωραία και έβγαλε τον Ζοάο Μάριο σε τελική, ενώ στο 6' οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τον Πέρεθ αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε. Η Ένωση συνέχισε στο δικό της τέμπο, με όμορφη ανάπτυξη και τέταρτη τελική ήδη στο 7', σε συνεργασία Ζίνι - Πινέδα.

Παίζοντας σε διάταξη 4-2-2-2, με κινητικότητα στη μεσαία γραμμή και έντονη πίεση μπροστά, η ΑΕΚ πατούσε διαρκώς στην περιοχή αλλά υστερούσε στην τελική προσπάθεια σε ένα ακόμα ματς. Στο 17' ο Μάνταλος εκτέλεσε υποδειγματικά το φάουλ, ο Γιόβιτς όμως δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά. Ο Καλοσκάμης δοκίμασε στο 23', αλλά και πάλι η μπάλα έφυγε άουτ.

Κόντρα στη ροή, ο Άρης άγγιξε το γκολ στο 33' με το δοκάρι του Παναγίδη. Η ΑΕΚ απάντησε αμέσως, με μεγάλη φάση του Ζίνι στο 34', όμως το 0-0 έμεινε μέχρι την ανάπαυλα. Ένα πρώτο ημίχρονο ξεκάθαρης κυριαρχίας της ΑΕΚ, αλλά χωρίς την αποτελεσματικότητα που θα της έδινε προβάδισμα.

Στην επανάληψη ο Κάρλεθ Πέρεθ βγήκε στην πλάτη του Πενράις όμως πλάσαρε πάνω στον Στρακόσα. Με λίγο πιο επιθετική προσέγγιση κατέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Στο 53’, ο Μουκουντί απομάκρυνε την μπάλα με τάκλιν μέσα στην περιοχή και πάνω στη φάση ο Αλφαρέλα χτύπησε στον αστράγαλό του, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει τραυματίας. Ο κόσμος χειροκρότησε τον επιθετικό του Άρη, που έδωσε τη θέση του στον Ντουντού. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάταγμα στο μετατάρσιο, μόλις 20 ημέρες μετά την επιστροφή του από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε πάθει στην πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.

Η Ένωση ανέβασε τέμπο και πάλι μετά το 60' και είχε δύο μεγάλες φάσεις με το ξερό σουτ του Ρέλβας στο δοκάρι και ένα κακό τελειώμα του Μάριο στο 65' και το 68' αντίστοιχα.

Τη λύση για την ένωση την έδωσε ο Ζίνι με κεφαλιά στο 77' με κεφαλιά μετά από γλυκιά σέντρα του Μάνταλου κάνοντας το 1-0. Ο Αγκολέζος έλυσε τον γόρδιο δεσμό μετά απο 77 λεπτά, 25 τελικές και 10 κόρνερ για την Ένωση.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (68′ Πήλιος), Πινέδα, Μάνταλος (83′ Μαρίν), Ζοάο Μάριο (79′ Γκατσίνοβιτς), Καλοσκάμης (68′ Κοϊτά), Ζίνι (83′ Γκρούγιτς), Γιόβιτς.



Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σάντμπεργκ (46′ Ρόουζ), Άλβαρο, Ροντρίγκεθ, Ράτσιτς, Παναγίδης (78′ Μορουτσάν), Αλφαρέλα (53′ Ντούντου), Πέρεθ (79′ Γιαννιώτας), Μορόν.