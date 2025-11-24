Άσχημα νέα για τον Άρη: Τέλος ο Αλφαρέλα για το 2025 - Επιστρέφει από τη νέα χρονιά

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Μιγκέλ Αλφαρελα του Άρη έδειξαν ότι υπέστη εξάρθρωση πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης η οποία ανατάχθηκε.

Από τον έλεγχο προέκυψε κάταγμα σησαμοειδών οσταρίων άκρου ποδός και συνδεσμική κάκωση. Θα χρειαστεί 8 εβδομάδες να επανέλθει στην αγωνιστική δράση.

Ο Αλφαρέλα θα λείψει και από τα επόμενα πέντε παιχνίδια μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων, δηλαδή απέναντι σε ΑΕΛ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Αστέρα, καθώς και από τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο ενδιάμεσο.

Επιπλέον, δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τα πρώτα παιχνίδια του 2026 με την ΑΕΚ και τους υπόλοιπους αντιπάλους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η επιστροφή του υπολογίζεται στα μέσα Ιανουαρίου, ανάλογα με το πώς θα ανταποκριθεί στη θεραπεία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Ο Αλφαρέλα υπέστη εξάρθρωση της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, η οποία ανατάχθηκε επιτυχώς. Ο περαιτέρω έλεγχος έδειξε κάταγμα των σησαμοειδών οσταρίων του άκρου ποδός, καθώς και συνδεσμική κάκωση.

Η εκτιμώμενη διάρκεια αποκατάστασης είναι περίπου οκτώ εβδομάδες, μέχρι να επιστρέψει πλήρως στην αγωνιστική δράση».