Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Στο μεγάλο παιχνίδης της 11ης αγωνιστικήςη ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση έχασε ένα τσουβάλι.. ευκαιρίες, όμως ο Ζίνι στην επανεμφάνιση μετά την πολύμηνη απουσία του, με γκολ στο 77ο λεπτό έδωσε στη νίκη στους κιτρινόμαυρους, στην πρώτη επίσκεψη του Μανόλο Χιμένεθ στην ιστορική έδρα της πρώην του ομάδας..

Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός με καταιγιστική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονοεπιβλήθηκε με 3-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με τον Ζαρουρί στο 40', άλλαξαν πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχαν το... γκολ της σεζόν με το «αεροπλανικό» ψαλιδάκι του Γέντβαϊ και «κλείδωσαν» το τρίποντο με τον Μπακασέτα (69').

Τέλος ο ΠΑΟΚ αν και... δυσκολεύτηκε πανηγύρισε τη νίκη με 3-0 κόντρα στην αξιόμαχη Κηφισιά στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος, αν και δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή του προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Σιμόν στο 43’ και με τη βοήθεια του Παβλένκα, σε συνδυασμό με την αποβολή του Σόουζα στο 73’, αλλά και δύο γκολ του Τάισον (88', 93') πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, που τον φέρνει σε απόσταση αναπνοής από τον Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο (22/11)

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0

Κυριακή (23/11)

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ - Άρης 1-0

Δευτέρα (24/11)

Βόλος - Λεβαδειακός (18:00)

ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ (20:00)